В России по делу о госизмене впервые приговорили школьника 30.12.2023, 23:41

Он несколько раз выигрывал олимпиады по немецкому языку и истории.

Верховный суд республики Адыгея приговорил к четырем годам колонии по делу о «госизмене» (ст. 275 УК РФ) 18-летнего жителя Майкопа. Обвиняемым оказался школьник Кевин Лик, выяснила BBC.

ФСБ обвинила старшеклассника в преступлениях, которые он якобы совершал «будучи несогласным с политическим курсом» России и «специальной военной операцией на территории Украины».

В сообщении суда говорится, что осужденный фотографировал в Майкопе «места дислокации» российской войсковой части, а затем отправлял на электронную почту «представителя иностранного государства» (BBC отмечает, что адреса и фотографии войсковых частей в Майкопе есть в открытом доступе в интернете). Имя фигуранта на сайте суда скрыто. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима — это треть минимального срока по этой статье (12 лет). Смягчающими обстоятельствами судья счел возраст подсудимого, «признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном», наличие хронических заболеваний и «победы на различных олимпиадах».

В объединенной пресс-службе судов Адыгеи BBC подтвердили, что осужденный — это старшеклассник Кевин Лик, родившийся в 2005 году. Он стал самым молодым обвиненным по статье о «госизмене» в России. На момент начала войны в Украине Кевин учился в 9 классе. Он несколько раз выигрывал олимпиады по немецкому языку и истории.

По российским законам ФСБ может привлекать граждан к уголовной ответственности за госизмену с 16 лет. До сих пор самыми молодыми фигурантами дел о госизмене был студент Андрей Васюренко, задержанный в Карелии.

За 2023 год силовики завели рекордное количество уголовных дел о госизмене. В настоящее время известно уже о 70 арестованных. В суды с начала 2023 года в российские суды поступило не менее 63 соответствующих дел (в прошлом году их было 20), а по 33 их них уже вынесены обвинительные приговоры. Также в суды с начала года было направлено по меньшей мере семь уголовных дел по введенной в 2022 году статье 275.1 УК («Конфиденциальное сотрудничество»). По четырем из них вынесены приговоры: в трех случаях — обвинительные, а в одном — постановление о принудительных мерах медицинского характера.

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