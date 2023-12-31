Пассажирский автобус МАЗ сгорел в Дрибинском районе 31.12.2023, 3:31

Все люди спаслись.

30 декабря в 10.55 в МЧС поступило сообщение о загорании рейсового автобуса с пассажирами вблизи деревни Щекотово Дрибинского района. Прибывшие к месту вызова подразделения обнаружили, что транспортное средство горит открытым пламенем, сообщает ведомство.

Водитель и 13 пассажиров самостоятельно покинули салон и не пострадали. А вот автобус МАЗ, следовавший из Могилева в Горки, в результате инцидента полностью уничтожен.

Причина загорания устанавливается. Как сообщает МЧС, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Напомним, в последнее время инциденты с возгораниями автобусов МАЗ случаются очень часто. 16 октября автобус МАЗ целиком сгорел в Ленинградской области. 11 августа еще один транспорт горел посреди улицы в Слуцке — его тушили ведром с водой. 25 июня белорусский автобус целиком сгорел уже в самом Санкт-Петербурге. 21 апреля автобус минского автозавода загорелся на трассе из столицы в Могилев. Чуть ранее, 1 апреля, МАЗ горел на проспекте Независимости в Минске.

В августе в российском Санкт-Петербург решили отказаться от белорусских автобусов МАЗ из-за неполадок, которые могут привести к пожарам. В 2022 году было не менее шести таких случаев. Позднее сообщалось, что пожароопасные автобусы доработали, и они вернутся на улицы «северной столицы» России. Вероятной причиной инцидентов с белорусской техникой там предварительно назвали негерметичность системы гидропривода вентилятора. Министр промышленности Петр Пархомчик выдвинул версию с замыканием.

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