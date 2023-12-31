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Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов мира

  • 31.12.2023, 0:32
Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов мира
Килиан Мбаппе

Суммарная стоимость состава из 11 человек — €1,22 млрд.

Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира по итогам 2023 года.

Она выглядит следующим образом:

вратарь — Майк Меньян (Франция, «Милан», €45 млн);

защитники — Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль», €70 млн), Вильям Салиба (Франция, «Арсенал», €75 млн), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити», €80 млн), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Манчестер Сити», €80 млн);

полузащитники — Джамал Мусиала (Германия, «Бавария», €110 млн), Родри (Испания, «Манчестер Сити», €110 млн), Деклан Райс (Англия, «Арсенал», €110 млн);

нападающие — Джуд Беллингем (Англия, «Реал», €180 млн), Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен», €180 млн), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити», €180 млн).

Суммарная стоимость состава из 11 человек — €1,22 млрд.

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