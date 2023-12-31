«Я — белорус»: Милевский рассказал, почему не переходит на украинский язык 31.12.2023, 4:42

Артем Милевский

Бывший игрок сборной Украины заявил, что у него не было времени изучать язык украинский.

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский провел праздничный стрим, в котором играл в видеоигру, чтобы собрать деньги для раненых военных, передает «Новое время».

Также экс-футболист «Динамо» отвечал на вопросы пользователей платформы Twitch, в частности, рассказал о своем отношении к государственному языку.

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени изучать украинский язык. Тем более все разговаривали на русском. Не считаю, что это так важно сейчас говорить на украинском. Нужно иметь свою какую-то позицию. И многие военные, которые воюют — многие из них говорят на русском. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще, я — белорус, мы говорили всегда на русском», — сказал Милевский.

Отметим, что Артем Милевский накануне праздничного стрима пообещал передать 20% из всей собранной суммы на протезирование украинским военным.

Артем Милевский родился в Минске, где и начал заниматься футболом. В 2000 году в 15 лет переехал в Украину и поступил в футбольную академию известного тренера Павла Яковенко. С 2001 по 2002 год играл в дубле команды «Борисфен», потом перешел в «Динамо».

Милевский принял украинское гражданство и играл за национальную команду. Четвертьфиналист чемпионата мира — 2006, серебряный призер чемпионата Европы (U-21) — 2006, бронзовый призер чемпионата Европы (U-19) — 2004. За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

После начала полномасштабного вторжения не уехал в Беларусь, где живут его родители, а остался в Киеве.

Добавим, что после лечения от алкоголизма легенда «Динамо» начинает чаще появляться в медийном пространстве.

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