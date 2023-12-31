СМИ: В Курской области сбит стратегический ядерный бомбардировщик РФ Ту-22М3 31.12.2023, 9:08

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Эксперты раскрыли детали.

На фоне массированных ракетных атак по Украине 29 декабря появилась информация о якобы перехвате российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 над Курской областью (РФ). На данный момент официальных подтверждений нет.

РБК-Украина выясняло, насколько реально сбить такой самолет над российской территорией.

Что пишут в сети

О возможном поражении самолета сообщил целый ряд украинских Telegram-пабликов. По их данным, борт внезапно пропал с радаров.

Журналист Андрей Цаплиенко разместил скрин, возможно, одного из российских каналов.

«Появилась информация о сбитии Ту-22М3, только что пускавшего ракеты по Украине. Вероятно, принадлежит к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку, убивавшему мирных людей в Кременчуге, Умани и Днепре, - проверяем», - написал он.

Отметим, российский Telegram-канал Fighterbomber, который обычно одним из первых сообщает о потерях авиации, пока молчит.

Что известно о самолетах Ту-22М3

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 применяется с первых месяцев российского вторжения в Украину. В частности, для ударов ракетами Х-22, один самолет может взять на борт до трех таких ракет.

Ту-22М3 способен подниматься на максимальную высоту около 13 000 метров, развивает скорость до 2300 км/ч, а дальность полета оценивается в 6 800 км. Ракеты Х-22 могут поражать цели на расстоянии до 600 км, они развивают скорость до свыше 4 000 км/ч, замедляясь на терминальном участке до свыше 2 000 км/ч и атакуя цель по баллистической траектории с высоты около 60 км.

Все это в комплексе позволяет избегать значительного приближения к границе Украины и, соответственно, не заходить в радиус действия нашей противовоздушной обороны. Однако не секрет, что возможности украинской ПВО расширяются.

Способна ли Украина сбить такой самолет?

Теоретически, да. По словам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, что-то похожее было реализовано в мае.

«Сбить Ту-22 в Курской области вполне реально. Но нужно дождаться официальных сообщений и только после этого уже делать какие-то соответствующие выводы. Подобного типа операции наши Воздушные силы проводили в мае, когда одновременно в Брянской области были сбиты самолеты Су-34 и Су-35, два вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 и один Ми-8», - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Из Курской области самолеты Ту-22М3 атакуют не впервые. Очевидно, у украинских сил есть понимание, где они базируются, откуда взлетают и какова приблизительная траектория полета. Стратегическая авиация данного типа базируется на аэродромах «Шайковка» (Калужская область), «Сольцы» (Новгородская область) и «Моздок» (Северная Осетия), объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«С учетом того, что они давно применяются Россией, мы можем исходить из того, что вся необходимая информация есть. В принципе, мы можем вычислить и оценить их возможности. Далее уже идет работа по выявлению возможностей сбить такой борт. Если мы говорим о Patriot, то они перехватывают цели на дальности в 80 км», - подчеркнул он в беседе с изданием.

Другими словами, если самолет подходит на такое расстояние, то в целом ЗРК может его перехватить.

«Мы же видели на прошлой неделе поражение самолетов над оккупированными территориями и даже над Черным морем. И мы допускаем, что наши возможности расширяются. Поэтому я не могу исключать, что и в этом случае речь идет о такой спецоперации, которая учитывала те данные и показатели, о которых я говорю. А дальше дело за техникой исполнения. Не факт, что мы о ней узнаем в деталях», - добавил эксперт.

С этой точки зрения новость о возможном перехвате самолета дальней авиации можно назвать неожиданной, поскольку противник тоже ознакомлен с возможностями ЗРК на вооружении Украины. Ведь одновременно с ракетными атаками в воздух поднимаются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), проводя довольно мощную разведку.

«Но, как оказывается, Patriot может очень быстро разворачиваться. И это видно на примере, когда Россия обстреливает Киев баллистическими ракетами: воздушной тревоги еще нет, а уже слышны выходы ракет Patriot», - отметил Мусиенко.

Могла ли Россия сама сбить свой Ту-22М3?

Опрошенные РБК-Украина эксперты в этом сомневаются.

«Я не думаю, что friendly fire (дружественный огонь, - ред.) возможен, потому что это очень большая цель. И российской ПВО трудно ошибиться, приняв его за какой-нибудь украинский объект. Это довольно большой самолет, который довольно сложно спутать, например, с украинским МиГ-29 или каким-то дроном», - рассказал Александр Коваленко.

По мнению Мусиенко, россияне точно должны были видеть, что это их самолет на радаре.

«Мне кажется, происходит что-то интересное. Но сомневаюсь, что это был дружественный огонь», - добавил он в беседе с изданием.

РБК-Украина обратилось за комментарием к источникам в Силах обороны.

«Возможно, случайно сработало российское ПВО. Мы не знаем, почему эти «Ту» пропали с радаров», - отметил один из собеседников.

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