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США в ООН: Путину пора признаться о цене за войну в Украине

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  • 31.12.2023, 9:23
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США в ООН: Путину пора признаться о цене за войну в Украине

Именно Кремль несет перед россиянами ответственность за все последствия и потери.

Глава РФ Владимир Путин должен напрямую сказать россиянам о том, какую на самом деле они платят цену за войну в Украине, а также какие экономические перспективы ждут Россию из-за агрессии кремлевского режима.

Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли, пишет «Укринформ».

«Обычные россияне также несут на себе бремя жестокой войны Кремля. Так же, как открыто этот вопрос обсуждаем мы в этом зале, Путин также должен быть честным со своим народом относительно настоящей и восходящей цены его войны», — подчеркнул представитель США.

Он отметил, что цена войны для россиян — это не только сотни тысяч смертей на поле боя, разорванные семьи и множество тех, кто был вынужден уйти за границу от путинского режима.

«Это также мрачное экономическое будущее для оставшихся», — отметил дипломат.

Представитель миссии США при ООН в очередной раз резюмировал, что именно Путин несет ответственность за такие последствия.

«Это война по его выбору, цель захвата суверенной территории другого государства-члена ООН», — добавил Келли.

Напомним, что оккупационная армия России 29 декабря нанесла массированный удар по территории Украины – запустив 158 воздушных целей. Представители Украины и еще 30 партнеров созвали срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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