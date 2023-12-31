«США поставили Путину ультиматум по Украине» 6 31.12.2023, 9:40

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В России раскрыли детали.

Вашингтон, предположительно, поставил Кремлю ультиматум, запретив бить по энергетической системе Украины.

Таким инсайдом поделилась в эфире своего канала на YouTube известная российская журналистка Юлия Латынина, ссылаясь на свои источники в США.

Об ультиматуме, с ее слов, она услышала до массированной авиаатаки РФ Украины, которая произошла 29 декабря.

«Я слышала из очень серьезных источников, что американцы сказали Путину, что если он будет систематически уничтожать в этом году энергетическую инфраструктуру Украины, как в прошлом, то Украине будут поставлены ATACMS, которые вынесут российскую логистику, в том числе военную, в Ростове, Белгороде…» - рассказала журналистка.

Она уточнила, что массированная атака 29 декабря косвенно подтвердила эти слухи, так как серьезных ударов по энергетике не было.

Вместо этого российская армия наносила удары «по площадям»: жилым домам и больницам.

В целом, по ее мнению, главной целью авиаатаки стала попытка повлиять на западное мнение. В Кремле надеются, что «неприятная картинка» разбомбленных украинских домов заставит западное общество усилить давление на Киев и пойти на капитуляцию ради прекращения кровопролития.

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