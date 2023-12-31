Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось 1 31.12.2023, 9:46

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У большинства белорусов есть одна заветная мечта.

Хоть мы давно не дети, но хочется верить в чудо, особенно в канун праздников.

В новогоднюю ночь многие белорусы загадают одно главное желание – о переменах в стране.

Есть несколько оригинальных способов загадать важные личные желания в первые секунды нового года.

Конечно, главное – это вера. Никакие ритуалы не будут иметь смысла, если вы сами искренне не верите в исполнение желания.

Как загадать желание на Новый год, чтобы обязательно сбылось?

Двенадцать маленьких желаний

Это очень интересный и давний ритуал. Нужно на 12 листиках бумаги написать желание, и в момент, когда часы будут бить полночь, положить их под подушку. Утром, проснувшись, сразу вытяните одну бумажку – это желание и исполнится в следующем году.

Виноградинки

В Испании есть популярная традиция: на отдельную тарелку кладут 12 виноградин и съедают по одной под каждый бой часов, думая при этом о желаемом. Виноград считают символом благополучия, процветания и счастья, поэтому желание должно непременно исполниться.

Оригами

Из бумаги нужно сделать оригами, фигурку символа рока. Лучше делать это в канун нового года, где-то за час до полуночи, при этом думать о своей мечте. Фигурку следует поставить на видное место и не убирать до конца года. Говорят, даже когда желание сбудется, оригами продолжит приносить добро в ваш дом.

Кулинарные эксперименты

Попытайтесь визуализировать свои желания кулинарным путем. Например, если в Новом году вы желаете пополнения в семье, подайте на стол что-нибудь круглое, например, мороженое в бокалах, выложенное шариками. Если хотите привлечь богатство – купите угощение, которое обычно кажется вам слишком дорогим. Если хотите куда-нибудь переехать, например, в другую страну, приготовьте национальное блюдо этого государства.

Письмо в будущее

Приобретите красивую открытку и напишите свое заветное желание. В новогоднюю ночь поставьте открытку на видное место и не убирайте, пока желание не исполнится.

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