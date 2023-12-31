«Железные кровати плавились»: под Белгородом командир РФ бросил гранату в комнату с «мобиками» 3 31.12.2023, 9:55

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Стали известны детали инцидента.

В Белгородской области пьяный командир ВС РФ подорвал своих солдат, бросив к ним в комнату гранату, 7 оккупантов были ликвидированы.

Только сейчас стали известны детали взрывного инцидента в рядах ВС РФ, который случился около года назад в Белгородской области РФ.

Командир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подорвал своих подчиненных.

О происшествии сообщил на днях один из Z-каналов, передает Диалог.UA.

Инцидент случился на хуторе Тоненькое в январе 2023 года. Тогда сообщалось о таинственных взрывах в Доме культуры, в котором были размещены российские военные.

Инцидент был настолько резонансным, что о нем даже написали государственные СМИ РФ, сообщив о 10 пострадавших солдатах.

Сегодня в Сеть просочились подробности того происшествия.

«Погибших от взрыва мобилизованных похоронили почти спустя год… Взрыв устроил их собственный командир - пьяный сержант Дмитрий Лобиков. Бросил гранату в помещение, где спали мобилизованные. В результате взорвались газовые баллоны под кроватями. Единственное окно в спальне было заколочено. Снаружи пытались его открыть, но не успели. Огонь был такой силы, что плавились железные кровати», - сообщил Z-канал.

В итоге, по его данным, были ликвидированы 7 мобилизованных, еще 16 получили ранения.

Такая задержка с похоронами, вероятно, была связана с трудностями в опознании сгоревших тел солдат.

Потери РФ в войне против Украины так огромны, что специальные службы завалены работой и процесс опознания сильно затянулся.

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