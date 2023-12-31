Россияне набросились на Путина после ударов по Белгороду 3 Иван Яковина

31.12.2023, 10:25

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Иван Яковина

Ситуация оказалась очень болезненной для Кремля.

В белгородских пабликах все дружно разносят руководство РФ вообще и Владимира Путина — в частности. Админы во многих из них уже закрыли комменты.

Аналогичная ситуация и во общероссийских новостных пабликах, а также в комментариях у видных Z-блогеров.

Последние, кстати, ведут себя очень необычно: не ругаются, не постят фото и видео. Совершенно очевидно, им дали команду заткнуться, и не разгонять эту историю и не сеять панику.

Но по некоторым признакам видно, что их просто распирает от злобы - в том числе на Путина, который, с их точки зрения, слишком нерешительно действует.

Например, один из них опубликовал скриншот сайта Кремля вместе с фото средств интимной гигиены (проще говоря, туалетной бумаги) под брендом «Красная линия». Намек совершенно прозрачный.

Намекать, видимо, им разрешили, но открыто ругаться - нет.

И еще один момент тут прослеживается: когда взрывы гремят в Херсоне, Запорожье, Геническе или Донецке, объявленных «российскими», Z-блогерам совершенно все равно. Не считают они жителей этих городов своими, что бы там не бормотала пропаганда.

Но вот белгородцы - совсем другое дело: их Z-россиянам действительно жалко. Очень болезненным для РФ оказался этот удар.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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