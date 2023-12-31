Украинский танк в упор разнес позиции оккупантов и забрал бойцов ВСУ из окружения

Украинский танк в упор разнес позиции оккупантов и забрал бойцов ВСУ из окружения1
- 31.12.2023, 10:28
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Видеофакт.
На одном из участков фронта украинские пехотинцы попали в окружение врага. На помощь им пришли танкисты ВСУ — они отбили их и вывезли на танке в более безопасное место.
Видео боя обнародовали в телеграм-канале, который ведут украинские пилоты БпЛА, Khorne Group.
«Работа украинского танка по эвакуации пехоты, которая попала в окружение. Подскочил, расстрелял позиции орк*в, загрузил пехоту на себя и увез», — говорится в сообщении.
На обнародованных кадрах видно как украинский танк почти вплотную приблизился к вражеским позициям, которые оккупанты обустроили в лесополосе. Он делает несколько точных выстрелов прямо во вражеские блиндажи. Далее к бронетехнике быстро сходятся украинские защитники, танк разворачивается и вывозит пехоту с поля боя.