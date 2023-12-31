«Родственники крутят пальцем у виска» 31.12.2023, 10:38

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Историю белорусов, которые ложатся спать вместо того, чтобы отмечать Новый год.

Новый год постоянно называют «всеобщим» праздником. Но журналисты onliner.by нашли тех, кто эту формулировку с легкостью опровергает.

Без серьезных или трагических причин — просто по собственному желанию.

Узнали у белорусов, которые 31 декабря ложатся спать задолго до 12, — как это вообще возможно?

Вячеслав: «Ну ок — Новый год. Ждем следующий»

Вячеслав называет себя типичным интровертом. А отсутствие желания отмечать шумные праздники — типичным для типичного интроверта. Какой-то особой причины не любить Новый год у мужчины нет. Скорее он к нему абсолютно равнодушен. А 31 декабря и 1 января считает просто самыми обычными днями.

— Я могу что-то приготовить, поесть и лечь спать в 10 часов. Шум не мешает: живу в небольшом городке, окна справляются с шумоизоляцией. Хотя салюты иногда слышно. А 1 января: ну ок — Новый год. Ждем следующий. Кстати, день рождения у меня 2 января. И его я тоже не праздную.

Пытаемся разобраться: неужели праздник не приносит удовольствия ни при каком раскладе?

— Правда, не приносит. Но я допускаю, что в будущем что-то сможет меня удивить и вдохнуть нужную атмосферу.

Сам Вячеслав никогда не ставит елку. Но в прошлом году встречал Новый год вместе с девушкой — естественно, только ради нее. Она же и поставила елку. Правда, дома живет кот, поэтому украшенное дерево пришлось постоянно закрывать в комнате.

К зимним праздникам Вячеслав равнодушен с детства, хотя их и отмечали всей семьей.

— Даже не припомню, чтобы мне хоть раз нравилось отмечать. Иногда прихожу к родителям, чтобы в 12 сесть за стол, и сразу же ухожу спать. Подарки не дарю, на корпоративы не хожу. Но мне ничего не мешает включить фильм, накрыть стол и создать новогоднее настроение в любое время — периодически так и происходит. Я просто не делаю некий культ из 31 декабря.

Сейчас Виталию 37 лет. Такое отношением к праздникам уже давно не удивляет ни друзей, ни знакомых. При этом его самого суета вокруг Нового года ни капли не раздражает. «Другим я праздновать не мешаю», — с улыбкой замечает мужчина.

Наталья: «Родственники крутят пальцем у виска»

У Натальи есть единомышленник, который полностью разделяет отношение к праздникам — ее муж. Уже больше 10 лет они не отмечают Новый год.

— Лет в 35 пришло осознание, что не обязательно закупать горошек и красную рыбу за 2—3 недели. Праздник можно устроить в любой выходной или будний день. Нет нужды 31-го хлопотать на кухне полдня, а в 22—23 часа вечера садиться за стол и наедаться — на следующий день организму будет дискомфортно. Отмечать в ресторане тоже не очень интересный вариант: туда лучше пойти без особого события, когда тебе удобно.

Еще один повод не воспринимать Новый год как праздник — домашние питомцы. Собаки в семье были всегда, а они часто испытывают шок от взрывов петард и салютов. Так что это одна из причин, чтобы завесить окна и приглушить звуки с улицы.

— 31 декабря для нас всегда обычный день. Мы просто ужинаем и в 21—22 часа ложимся спать. Можем смотреть любимые передачи про путешествия — «Орел и решка», «Планета вкусов с Антоном Зайцевым» или старые фильмы типа «Дракулы», «Леона», «Достучаться до небес». Первого едем гулять с собакой в лес, а к вечеру идем на прогулку в центр Гродно и куда-нибудь заходим на ужин.

Отношение к Новому году менялось с возрастом. В детстве были утренники, елка от папиной работы и главная ночь в кругу семьи. В юности было интересно пойти с друзьями гулять ночью, встретиться под елкой в центре и пить шампанское прямо из бутылки, — улыбается Наталья.

Но в семье игнорируют не все проявления праздника. Например, ходят на корпоративы и дарят мелкие сувениры коллегам: тот же крем для рук или необычный настольный календарь. А вот друг с другом подарками не обмениваются — отвыкли дарить что-то дежурное.

Настроение для себя пара обычно создает предрождественскими экскурсиями по городу либо другими активностями в Гродно. Могут включить и другие фильмы, которые принято показывать в новогодние праздники. Разве что кроме «Иронии судьбы» — этот фильм Наталья знает наизусть, так что и смысла его снова пересматривать не видит.

— Все близкие знают, как проходит наш Новый год. Друзья к этому относятся нормально, а родственники крутят пальцем у виска. Новые знакомые или случайные люди очень удивляются. Как правило, спрашивают у меня, чем я болею, а у мужа — не закодирован ли он.

Пару лет назад собралась компания у друзей. Мы решили разнообразить свой НГ и пошли в гости. А там стол, обильная еда, «попробуйте вот это блюдо, я что зря целый день вчера готовила?», пустые разговоры под алкоголь. Как итог на несколько следующих дней — дискомфорт, похмелье, головные боли, апатия и прочее. Так что разочаровались в традиционном праздновании окончательно.

Есения: «Люблю оставаться одна в этот день»

В детстве Новый год был любимым праздником Есении. По традиции елку украшали всей семьей. В юности праздник ассоциировался с встречей с друзьями уже после полуночи. Сейчас девушке 34 года, и уже четвертый раз Новый год она не отмечает.

— Как таковой причины нет. Предпочитаю расслабиться, убрать суету и спешку и насладиться итогами года, сделать выводы и помечтать. В компании это сделать сложно, поэтому люблю оставаться одна в этот день.

Многие удивляются, когда узнают, что я не воспринимаю Новый год в качестве праздника. Сейчас стало сложно понимать некоторые традиции. Например, готовить огромное количество еды или тратить огромные суммы на бесполезные подарки для галочки.

Поэтому Есения создает собственные традиции: каждый год 31 декабря ходит (нет, не в баню) — в спа. После может купить или приготовить традиционный оливье или сельдь под шубой. И да, лечь спать. Если степень усталости не слишком высокая — суета вокруг не раздражает. Если сил к концу года совсем не осталось, «немного подбешивает».

Корпоративов у индивидуального предпринимателя давно нет. Обмен подарками Есения тоже не любит. Но всегда дарит подарки сыну и маме — для них это обязательный атрибут любого праздника и значимое проявление любви. Но всегда уточняет, о чем именно они мечтают.

— Не люблю холод, поэтому рождественские ярмарки тоже проходят мимо меня. А вот фильмы новогодние смотрю с удовольствием! Даже устраиваю себе неделю новогодних каникул для этого.

Андрей: «Подчеркивал клиентам, что могу работать в Новый год»

У Андрея есть свои причины не встречать вместе со всеми новый год. И дело не в отсутствии любви к веселью.

— Дело в том, что я серьезно отношусь к библейскому запрету отмечать праздники с ярко выраженными языческими корнями. Поэтому для меня 31 декабря — просто смена года, подведение итогов, но не день веселого застолья.

Жена разделяет убеждения мужа. А друзья в основном относятся уважительно к этому решению. Детям Андрея 10 и 14 лет. Они получают подарки независимо от времени года. Кроме того, родители устраивают для них праздники и вечеринки, не привязанные к праздникам, которые в семье не отмечают. Поэтому, по словам мужчины, дети не чувствуют себя обделенными в такие дни.

— Когда я был моложе, нередко подчеркивал своим клиентам по работе, что могу работать в новогоднюю ночь или утром 1 января. Сейчас предпочитаю просто выспаться и отдохнуть. Либо, если соседи шумно празднуют, посмотреть телевизор с женой, почитать книгу или посидеть в интернете. Однако квартал у нас уже немолодой, и в последние годы выспаться в новогоднюю ночь — не проблема.

Андрей не отмечает Новый год уже 25 лет

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