Пленный оккупант со «знаковой» фамилией рассказал, что на самом деле происходит под Авдеевкой 31.12.2023, 10:43

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Россиянин в шоке от того, что увидел в первые же дни.

В плен Сил обороны Украины на Авдеевском направлении попался российский захватчик со «знаковой» фамилией – Черниговский. Он пожаловался на большие потери, которые РФ несет в попытках захватить город.

Видео допроса Дмитрия Евгеньевича Черниговского, военнослужащего Российской Федерации в звании рядовой, появилось в распоряжении OBOZ.UA. Ролик был обнародован в субботу, 30 декабря.

Россиянин утверждал, что он якобы не хотел воевать с оружием в руках, надеялся, что будет «работать на компьютере и заполнять людей». В то же время Черниговский признал, что является контрактником.

Военнопленный заявил, что провел на полигоне на временно оккупированной территории Луганской области семь дней. Мужчина утверждает: его сразу же после этого отправили на передовую в район Авдеевки Донецкой области.

По его словам, мало кто из российских штурмовиков был готов к выполнению сложных заданий. Он встретил мужчину, который долен был быть водителем, а также оккупантов 50-летнего возраста.

«Приехали туда, на Авдеевку. Нас разделили на четыре группы. Первая группа ушла в составе 10 человек, пришла в составе одного», – пожаловался наемник страны-агрессора.

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