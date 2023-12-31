Бьют Киркорова, а метят в Галкина 1 Игорь Эйдман

31.12.2023, 10:50

4,866

Игорь Эйдман

Обывателей окончательно запутали.

Кремль решил натравить плебс на попсу. Это типичная пропагандистская предвыборная компания.

Кровавая, неуспешная война затянулась, самолеты сбивают, корабли топят, цены растут, за яйцами очереди. Кого-то надо было бросить толпе на съедение. Ну, не чекистов же, олигархов и чиновников. Этих Путин в обиду не даст, они его опора. А вот придворную попсу не жалко. Ей можно устроить публичную порку.

Попсовики драматично повизгивают и извиняются при каждом ударе бича, доставляя зрителям дополнительное удовольствие.

Об этом я уже писал. Однако тут просматривается еще одна цель. Многие представители шоу-бизнеса уехали. Некоторые из них выступают против войны. Власти их канселят, удаляют ото всюду. Это бросается в глаза.

Особенно накануне новогодних праздников. Телезрители могут задуматься, где Галкин, Пугачева, Земфира, Макаревич, Ургант, Слепаков, Хаматова и т.д.? Почему они уехали после начала войны? Чтобы таких вопросов не возникло, обывателей натравливают на весь шоу-бизнес «как класс».

Теперь к заканселенным на ТВ противникам войны присоединятся также отмененные там участники «голой вечеринки». Таким образом обывателей окончательно запутают:

Почему Галкина нет на ТВ?

Так он же носок на х... надел.

Нет, это вроде Киркоров был

Да какая разница, все они там одним миром мазаны.

Игорь Эйдман, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».