Бьют Киркорова, а метят в Галкина

Бьют Киркорова, а метят в Галкина1
- Игорь Эйдман
- 31.12.2023, 10:50
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Обывателей окончательно запутали.
Кремль решил натравить плебс на попсу. Это типичная пропагандистская предвыборная компания.
Кровавая, неуспешная война затянулась, самолеты сбивают, корабли топят, цены растут, за яйцами очереди. Кого-то надо было бросить толпе на съедение. Ну, не чекистов же, олигархов и чиновников. Этих Путин в обиду не даст, они его опора. А вот придворную попсу не жалко. Ей можно устроить публичную порку.
Попсовики драматично повизгивают и извиняются при каждом ударе бича, доставляя зрителям дополнительное удовольствие.
Об этом я уже писал. Однако тут просматривается еще одна цель. Многие представители шоу-бизнеса уехали. Некоторые из них выступают против войны. Власти их канселят, удаляют ото всюду. Это бросается в глаза.
Особенно накануне новогодних праздников. Телезрители могут задуматься, где Галкин, Пугачева, Земфира, Макаревич, Ургант, Слепаков, Хаматова и т.д.? Почему они уехали после начала войны? Чтобы таких вопросов не возникло, обывателей натравливают на весь шоу-бизнес «как класс».
Теперь к заканселенным на ТВ противникам войны присоединятся также отмененные там участники «голой вечеринки». Таким образом обывателей окончательно запутают:
Почему Галкина нет на ТВ?
Так он же носок на х... надел.
Нет, это вроде Киркоров был
Да какая разница, все они там одним миром мазаны.
Игорь Эйдман, t.me