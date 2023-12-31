Белорусский врач раскрыл секрет, как пить и не пьянеть на Новый год 4 31.12.2023, 10:59

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Действенные способы и мифы.

О вреде алкоголя многое известно, но эти мысли не всегда и не всех останавливают от употребления спиртного в той или иной мере.

Потому в канун череды новогодних застолий назрели вполне резонные вопросы. Как пить и не пьянеть?

Возможно ли это вообще? Есть ли действенные методы, как снизить негативное влияние алкоголя на организм и не охмелеть после бокала?

Портал Tochka.by поговорил на эту актуальную тему с главным врачом медицинского центра «Парацельс», психиатром-наркологом Александром Божко.

Заодно поинтересовался у специалиста, как облегчить состояние наутро после бурного веселья и как понять, что спиртное для вас больше не часть отдыха, а серьезная проблема, которую надо решать.

Пить или не пить?

Дискуссии о «ста граммах», их пользе или вреде ведутся давно и на самом разном уровне. Потому разговор с наркологом–психотерапевтом начали с наболевшего: можно ли выпить, если хочется?

«Лучше сделать, а потом пожалеть, чем не сделать и в итоге жалеть еще больше. Алкоголь плотно вошел в нашу жизнь. И как у всего другого, у спиртного есть как хорошие стороны, так и плохие. Когда мы выпиваем, нам становится весело, мы расслабляемся, снимаем стресс. Такова физиология», – говорит врач Александр Божко.

Да и спиртное, по словам нарколога, не просто выпивка – у многих людей и во многих странах это целая культура отдыха.

Если обобщить, то большинству из нас употреблять алкоголь нравится. И потому говорить о спиртном только плохо – неправильно, считает специалист.

Пить в меру – сколько?

Но сначала нам хорошо, а потом плохо, если перебрать. А потому многие используют в жизни физиологические и психологические лайфхаки, чтобы пить спиртное и оставаться на ногах, когда все остальные отключаются.

Как отмечает нарколог-психотерапевт, самое главное здесь не столько подготовка, сколько осознанное потребление:

«Мы пьем алкоголь, чтобы получить опьянение. И большинство из нас знает свою дозировку, когда хорошо, а утром – вполне нормально. Кому-то для достижения эффекта и хорошего самочувствия нужно 300 мл виски, кому-то – бутылка вина. И в любой ситуации разумно, достигнув своей нормы, остановиться. Этот совет работает лучше любой другой подготовки в виде таблеток, закусок и прочих лайфхаков».

По словам специалиста, если вы теряете контроль при выпивке, превышая норму, то это тревожный звонок и первый признак алкоголизма:

«Поэтому если планировали выпить 300 мл крепкого, а выпили 750 мл, то нужно думать не о таблетках от похмелья, а спросить себя честно: не пора ли посетить нарколога и поговорить с ним?

Народные лайфхаки от опьянения

Неужели распространенные методы спасения от сильного опьянения («выпить янтарной кислоты», «поесть сливочного масла», «закусить картошечкой с селедкой") не работают и все это народные выдумки?

Спешим заверить: работают.

«Бутерброд со сливочным маслом перед застольем – хорошая идея, так как жир создает на оболочке желудка тонкую пленку, которая не дает спиртному быстро всасываться и попадать в кровь. Еще лучше выспаться перед праздником, потому что уставший человек пьянеет быстрее. Быть голодным и выпивать – тоже плохая идея», – отмечает Александр Божко.

Поэтому если нужно на празднике сохранить лицо и держать себя в рамках, то смысл предупредительных мероприятий есть.

Но помимо таких методов нужно еще знать, что спиртное даже в самых малых количествах – это постепенный путь к зависимости.

«Регулярное употребление спиртного приводит к росту толерантности, говоря проще – если раньше вам хватало двух рюмок, а теперь нужно больше для настроения. Это плохо», – подчеркивает врач.

По его словам, все люди с алкогольной зависимости начинали с такого.

Какой алкоголь лучше?

Есть мнение, что лучше всего употреблять некрепкое спиртное – к примеру, сухое вино, а не коньяк или сладкую настойку. Так якобы меньше пьянеешь, а наутро легче. Такой совет работает?

«Для нашего организма вид алкоголя существенной роли не играет. Любой напиток переводится в дозу С2H5OH, то есть чистого спирта. Поэтому лучше следите за объемом выпитого, а пьете вы мартини или вино – разница несущественная. От вина тоже сильно пьянеют, если пьют много», – говорит главный врач медицинского центра «Парацельс».

Второй важный момент – пейте качественный алкоголь, он не может быть дешевым.

«Кстати, более дорогого алкоголя, как правило, человек выпивает меньше. Так устроена психика», – обратил внимание психиатр-нарколог.

Пить воду и делать паузы?

Хороша ли идея во время посиделок с выпивкой делать паузы и пить воду? Врач говорит, что это вполне разумно. Вода способствует более быстрому выведению спирта из организма.

«Что касается пауз между тостами – сложно сказать. Так как организму нужно время для переработки С2H5OH, спирт попадает в кровь не сразу. А потому чем чаще поднимаете рюмку, тем сильнее эффект опьянения. Все зависит еще от особенностей организма. Кому-то вообще пить противопоказано, в любой дозировке», – объясняет специалист.

К слову, о безопасных дозах. Они есть, и это доказано:

«Для взрослого человека это не более 100 мл крепкого алкоголя в день. Если придерживаться нормы и не переходить грань, то вреда организму не будет. Во всяком случае так показывают многочисленные исследования», – утверждает врач.

Когда наутро плохо

Но какими бы ни были правила, иногда мы их нарушаем. И, наверное, каждый взрослый человек хоть раз в жизни испытывал не самые приятные чувства утром после употребления спиртного накануне. Что делать, если случилось похмелье?

Врач советует извлечь опыт на будущее и запомнить, что превышать условную норму не нужно. Не винить себя или кого-то из близких за это состояние. Чувство вины не решит проблемы, нужно просто проанализировать случившееся, даже если вспоминать неприятно.

«А после оцените свое физическое состояние. Если все более или менее нормально, то попейте рассол, поешьте квашеной капусты, борща. Все это помогает организму справляться с токсическим поражением. Важная составляющая – обильное питье. Минеральная вода – это хорошо. Витамин С – тоже», – рекомендует Александр Божко.

Имеют место и некоторые лекарственные препараты – к примеру, ибупрофен. Аспирин тоже работает. Во-первых, это болеутоляющие средства, а во-вторых, они снижают воспалительный процесс после употребления алкоголя. Также помогают справиться с интоксикацией витамины.

«Подойдут витамины группы В, помогут и мультивитаминные комплексы. Но все принимать надо разумно и с осторожностью», – отмечает врач.

Если же интоксикация организма сильная, тогда лучше обратиться за медицинской помощью:

«Не можешь справиться сам – попроси другого. Это правильно. Если не в состоянии вернуться в социальную жизнь на протяжении нескольких дней, а вам пора на елку с детьми или на работу, то принимайте помощь. Медики поставят капельницу с растворами – и восстановление пройдет быстрее», – советует Александр Божко.

А можно ли выпить утром снова?

Здесь врач уверен: нет. Потому что новая порция спиртного – новая интоксикация. Такое поведение формирует привычку несколько дней подряд пить спиртное. Это прямая дорога к зависимости, заверяет врач.

«В норме человеку наутро выпивать не хочется. И отторжение от спиртного на следующий день – правильная реакция», – уточняет собеседник.

Кроме того, если человек опохмеляется и ему становится хорошо – это признак алкогольной зависимости.

«Поэтому со стороны я сказал бы любому, кто желает опохмелиться, что нужно пересмотреть свое отношение к алкоголю либо проконсультироваться со специалистом», – говорит нарколог.

Праздники – время подумать о себе

А вообще, праздники – это не только повод выпить, но и подумать о здоровье. Если переборщили со спиртным и задумались об этом, то лучше сходить на прием к наркологу или психотерапевту, уверен врач. Потому что заботиться о себе – правильно.

«Есть в медицине такое понятие, как медосмотр. Кто-то называет его чекапом, когда мы сдаем анализы, выясняем, есть ли в нашем организме сбои. И посетить нарколога или психотерапевта, даже когда все в норме, проконсультироваться тоже правильно», – отмечает Александр Божко.

Но опять же – есть здесь момент стигмы, да и в целом психотерапевтическую помощь люди воспринимают как некое клеймо, которое пугает. Хотя специалист замечает, что в последние годы такое отношение меняется:

«Приятно наблюдать, когда люди видят проблему и выявляют ее на ранних стадиях. Более того, плюс белорусской системы здравоохранения в том, что у пациента всегда есть выбор, в какую клинику обратиться – частную или государственную».

Для тех, кто хочет оставаться анонимным, есть платные услуги.

Чем раньше – тем лучше

Чем раньше выявить заболевания – тем лучше со всех сторон, убежден специалист. Алкоголизм, как и любую болезнь, легче контролировать на ранней стадии.

При этом для пациента такой расклад будет финансово менее затратным. Потому что при алкоголизме последствия нарастают постепенно, как снежный ком: работа, семья, здоровье, уверен собеседник.

«Также нужно понимать, что любой врач, в том числе и нарколог, не надзиратель. Прием в клинике – это равноправные отношения специалиста и пациента. Врач слушает, понимает и хочет помочь. Нет никакой позиции навязывания и скрытых мотивов заставить вас, переубедить», – отмечает врач Александр Божко.

Медицина – сфера услуг. Диагноз – в том числе и алкогольная зависимость – не приговор. А последнее решение всегда за пациентом. Было бы, как говорится, желание.

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