В Белгороде взвыли сирены 4 31.12.2023, 11:05

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Российские власти заявили о новой «ракетной опасности».

В Белгороде Российской Федерации раздается воздушная тревога, звучат сирены воздушной тревоги. Гражданских призывают перейти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», - заявил Гладков.

Как сообщал сайт Charter97.org, Минобороны РФ вчера признало, что взрывы в Белгороде стали результатом непрофессиональной работы российской ПВО.

По последним данным, в результате преступных действий российской ПВО погибли 24 человека, еще 108 ранено.

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