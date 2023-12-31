В Белгороде взвыли сирены

В Белгороде взвыли сирены4
- 31.12.2023, 11:05
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Российские власти заявили о новой «ракетной опасности».
В Белгороде Российской Федерации раздается воздушная тревога, звучат сирены воздушной тревоги. Гражданских призывают перейти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», - заявил Гладков.
Как сообщал сайт Charter97.org, Минобороны РФ вчера признало, что взрывы в Белгороде стали результатом непрофессиональной работы российской ПВО.
По последним данным, в результате преступных действий российской ПВО погибли 24 человека, еще 108 ранено.