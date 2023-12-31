«Времени у вас нет»: прозревшая россиянка обратилась к женам мобилизованных 1 31.12.2023, 11:16

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Женщина записала видео после посещения оккупированного Бердянска.

Жена убитого российского военного призвала российских женщин убегать вместе со своими мужьями из РФ.

Убитая горем от потери кормильца, который воевал в Украине, россиянка обратилась к женщинам, чьи мужья все еще воюют.

В своем монологе сквозь слезы женщина попыталась объяснить, что украинцев не нужно «спасать», а российских мужчин как раз нужно и чем быстрее, тем лучше, поскольку они погибнут на войне.

Россиянка сперва делится своим горем и говорит, как она страдает от того, что не смогла спасти мужа.

Кроме сожаления, она делится важной информацией с другими российскими женщинами, которые еще могут спасти своих мужей и рассказывает, как они могут это сделать: «Если ваш муж вернулся в отпуск домой, бегите с ним. Другого пути у вас нет. Я не успела. Я тот человек, который не успел. Если вы не успеете, будет поздно. Потом его уже нет. Его нет».

Затем жена российского мобика делится впечатлениями от увиденного в оккупированном Бердянске, где она побывала: «Я приехала на те самые «новые территории» в Бердянск. Я хочу вам сказать, что здесь людям это не нужно. Это никому не нужно. Мы сами во всем виноваты».

Продолжая плакать, жена убитого в Украине россиянина продолжает убеждать других женщин в том, что их мужей нужно спасать немедленно, иначе будет поздно и они бесславно погибнут, «спасая» тех, кто в этом абсолютно не нуждается.

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