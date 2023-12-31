закрыть
31 декабря 2023, воскресенье, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска закрылся известный цветочный магазин

  • 31.12.2023, 11:22
  • 1,156
В центре Минска закрылся известный цветочный магазин

Что будет на его месте?

Магазин «Цветы» работал на проспекте Независимости, 19 еще с советских времен.

Теперь там будет заведение израильского сетевого кафе Cofix с фиксированными ценами, пишет Realt.by.

Cofix работает в Беларуси с 2018 года. Сейчас заведений насчитывается около 50. Cofix стала первой крупной сетью кофеен, работающей в Беларуси по франшизе.

Почти все кафе из около полусотни находятся в Минске. Исключение — пять заведений в Гродно и одно кафе в Минском районе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников