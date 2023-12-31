В центре Минска закрылся известный цветочный магазин
- 31.12.2023, 11:22
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Что будет на его месте?
Магазин «Цветы» работал на проспекте Независимости, 19 еще с советских времен.
Теперь там будет заведение израильского сетевого кафе Cofix с фиксированными ценами, пишет Realt.by.
Cofix работает в Беларуси с 2018 года. Сейчас заведений насчитывается около 50. Cofix стала первой крупной сетью кофеен, работающей в Беларуси по франшизе.
Почти все кафе из около полусотни находятся в Минске. Исключение — пять заведений в Гродно и одно кафе в Минском районе.