«Это что, получается Путин брехло?»: в Госдуме устроили истерику 31.12.2023, 11:31

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Из-за «предательства» российских спортсменов.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн подтвердил, что против сбежавших в США вице-чемпиона Олимпийских игр 2020 по фехтованию Сергея Биды и его жены вице-чемпионки мира Виолетты возбуждено уголовное дело по статье за «самовольное оставление части или места службы».

Парламентарий рассказал о подробностях, заявив, что Сергей и Виолетта были военнослужащими - выступали за «Динамо» и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии.

После того, как они в июне уехали в США, все попытки связаться с ними, предпринятые, как со стороны Росгвардии, так и Федерации фехтования РФ, успехов не принесли: спортсмены до последнего не отвечали на звонки.

По этой причине 29 июня их исключили из списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ.

Вместе с тем, сразу по приезду на новую родину, супруги стали тренироваться и работать тренерами в «Academy of Fencing Masters» в г. Сан-Хосе (Калифорния), а уже в июле Сергей Бида в составе калифорнийского клуба AFM выступил на чемпионате США и даже завоевал золотую медаль в командном турнире.

«Принципиально важно, что для этого олимпийскому призеру потребовалось публично осудить Россию. Согласно решению, принятому 16 апреля Советом директоров США по фехтованию, к участию в национальных соревнованиях российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только при условии осуждения действий своих стран. Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!» – закатил истерику депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Россияне в интернете бурно отреагировали на такой пассаж 49-летнего Хинштейна.

«Ну что ты будешь делать. Вроде по телевизору говорят что у нас прекрасная и самодостаточная страна, почти все её граждане сошлись в патриотическом соитии и любви к Родине + поддержке президента.....а всё равно откуда-то новые предатели этого рая появляются. Парадокс, однако», – издеваются болельщики.

Другие вспоминают слова Путина, сказанные им во время «прямой линии», с сарказмом интересуясь, как это может случится, что лидер РФ их обманул.

«Как же так? Только неделю назад В.В. Путин по телевизору говорил, что спортсмены «Динамо» и ЦСКА отношения к армии не имеют. Это что получается? Что президент России - брехло обыкновенное? Или просто понятия не имеет что происходит на поверхности?» – иронизируют юзеры.

Также в сети вспоминают дело с Исинбаевой, которая заявила, что ее звания «сугубо номинальные».

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