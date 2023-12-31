Поддержавший протесты православный священник уехал из Беларуси 31.12.2023, 11:45

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Андрей Ноздрин

РПЦ разрешила ему перейти в Польскую церковь.

В видеообращении 30 декабря православный священник Андрей Ноздрин, до недавнего времени бывший настоятелем прихода храма Преображения Господня в Комотово в Гродненском районе, сообщил, что он уже в Польше.

Он ждет, когда Польская православная церковь, переход под юрисдикцию которой ему разрешила Русская православная церковь, определит для него новое место службы.

«25 декабря была моя последняя литургия в деревне Комотово. К сожалению, я вынужден был уехать, поэтому буду молиться в Польше дальше за всех нас и за всю Беларусь. Сейчас нахожусь в монастыре святого великомученика Дмитрия Солунского в Саках, за всех молюсь. Может быть, так понравится, что пойду в монахи, а через неделю уже узнаю место своего постоянного служения в Польской православной церкви», — сказал он.

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) разрешил клирику Гродненской епархии иерею Андрею Ноздрину перейти под юрисдикцию Польской православной церкви. На заседании синода 27 декабря было объявлено, что Ноздрин подал архиепископу Гродненскому и Волковысскому Антонию соответствующее прошение. Он также передал главе епархии письмо от митрополита Варшавского и всея Польши Саввы, выразившего готовность рассмотреть вопрос о принятии белорусского священника в клир Варшавско-Бельской епархии, если РПЦ даст отпускную грамоту. Архиепископ Антоний возражений не высказал, Священный синод переход Ноздрина поддержал.

Ноздрин был одним из тех, кто помогал задержанным во время протестов 2020 года и последующих репрессий.

Он также открыто осудил развязанную Россией войну в Украине, после чего на него донесла пропагандистка Ольга Бондарева. Силовики провели с Ноздриным «профилактическую беседу» о «недопустимости совершения экстремистских правонарушений и преступлений».

В октябре этого года его оштрафовали на 15 базовых величин (555 рублей) за «распространение экстремистских материалов».

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