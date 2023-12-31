Большой перелом, заморозка фронта или «черный лебедь»? 31.12.2023, 11:56

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Что будет с войной в Украине в 2024 году — основные сценарии.

Война России против Украины далека до завершения, но эти 22 месяца борьбы с полномасштабным вторжением агрессора уже показали тенденции, предсказывающие нашей стране будущую победу. Многие эксперты говорят о том, что при поддержке западного вооружения ВСУ перейдут к более масштабному наступлению, и это может переломить ход боевых действий уже в 2024 году.

В то же время другие не исключают, что задержки Запада с военной помощью способны наоборот заморозить фронт, а наиболее маловероятным сценарием, хотя и желаемым, называют «черный лебедь» – например, смерть диктатора или какую-то катастрофу в РФ.

Детальнее о том, что будет с войной в Украине в следующем году, говорится в материале OBOZ.UA.

Сценарий 1 – перелом на фронте при поддержке западного вооружения

В Украине собрались строить укрепления на всех направлениях. Максимум внимания поручили приковать к Авдеевскому, Марьинскому и другим участкам фронта в Донецкой области, а также укреплять фортификационные сооружения на Херсонщине и Запорожье, вдоль границы в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Волынской областях.

В этом время глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что украинская армия подошла к третьей линии обороны войск РФ, и Украина имеет план войны на 2024 год.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко оценил, что построение укреплений не означает фиксацию линии боевых действий. По его словам, «это некий ремень безопасности» и в целом нормальная практика, когда формируются линии обороны во время войны. Их придется формировать еще неоднократно и после освобождения территорий. Сегодня часть линий обороны уже возведена, но Украина еще нуждается в ее строительстве там, где происходят боеприкосновения и где есть риски продвижения врага во время наступательных действий.

При этом эксперт не исключает, что ВСУ в ближайшее время на некоторых участках фронта перейдут с наступательной тактики на оборонную. По его мнению, главная цель сейчас – уничтожить как можно большее количество российских военных.

«Вывести само соотношение наших потерь с потерями российских оккупантов на увеличение не в 3-6 раз, а на порядок – в 10, 15, 20, именно такие показатели. Так в течение 2024 года мы сможем изменить, переломить эту ситуацию», – считает Коваленко.

Уже после этого, считает он, ВСУ смогут приступить к более масштабным наступательным действиям по позициям российских захватчиков, где они имеют более серьезные пробелы в обороне и не могут их обеспечить необходимым ресурсом.

А вот генерал в запасе Николай Маломуж в интервью OBOZ.UA выразил убеждение, что ситуация на фронте может кардинально измениться в пользу ВСУ уже весной 2024 года. Предпосылкой он называет получение в полном объеме обещанного Западом вооружения – ракет ATACMS, истребителей F-16 и других средств, которые обсуждались на всех заседаниях в формате «Рамштайн» и сейчас о них идут разговоры на неофициальном уровне.

«В настоящее время формируется новая производственная линейка для ВСУ, а это новые возможности для наступления и проведения мощных операций», – говорит он.

По его словам, Украине сейчас нужны альтернативные форматы ведения боевых действий, когда самыми главными являются удары с тыла, флангов.

«Сейчас ежедневно мы уничтожаем в бою более тысячи оккупантов и еще столько же выводим из строя, за месяц это более 60 тысяч, то есть около десяти бригад. Это мощный подрыв даже для многочисленной российской армии», – отметил генерал.

Маломуж считает, что пассивности Запада в оказании помощи Украине точно нет. Он видит перспективы полного освобождения нашей страны, если будут учтены все факторы, которые назвал.

«Думаю, в 2024 году должен наступить наш момент истины. Потому что это для Украины критически важно. Не только для людей, ожидающих победы, но и для того, чтобы не дать России затянуть этот процесс надолго, укрепляя свои позиции, наращивая ресурсы», – объяснил эксперт.

Сценарий 2 – длительная война (заморозка фронта на некоторое время)

Несмотря на значительные потери за 22 месяца полномасштабной войны против Украины государство-террорист Россия не демонстрирует никаких признаков прекращения своего вторжения. Поэтому обе стороны будут готовиться к длительной войне в 2024 году, написал в материале для The Hill журналист Марк Темницкий, освещающий события в Восточной Европе.

«В течение всей войны моральный дух украинцев оставался высоким. Большинство населения страны поддерживает своего президента и армию. Большинство украинцев верит, что они победят в войне, и требуют полного вывода российских войск. Маловероятно, что украинское общественное мнение по поводу войны изменится, поскольку Украина боролась с Россией за независимость на протяжении сотен лет», – отметил он.

В то же время добавил, что сейчас есть опасения относительно того, как США и Европа будут действовать в новом году в вопросе поддержки Украины. Ведь в этом году некоторые тревожные сигналы уже появились: впервые с момента полномасштабной войны в Конгрессе США заблокировали помощь Киеву.

Тревожные события, считает автор публикации, происходят и в Европе. Так, на парламентских выборах в Словакии (сентябрь 2023) победила популистская партия во главе с пророссийским лидером Робертом Фицо. А на всеобщих выборах в Нидерландах (ноябрь 2023-го) победу одержала антиевропейская и антиукраинская партия.

Исследования указывают, что такие европейские популистские группы находятся на подъеме, в частности набирают силу также в США, выступая против оказания помощи Украине. Кроме того, в 2024 году в ряде стран пройдут выборы, результаты которых будут определять будущее дополнительной европейской поддержки украинцев. А для будущей американской помощи будут иметь решающее значение результаты выборов в США в 2024 году.

Параллельно этому в самой России, несмотря на огромные потери, большинство россиян до сих пор поддерживают вторжение. А глава РФ Владимир Путин и все российское правительство не демонстрируют никаких признаков прекращения войны.

«Учитывая нежелание России прекратить войну, единственный способ закончить конфликт – закончить его на поле боя. Европа и США должны сделать все возможное, чтобы обеспечить полную и тотальную победу Украины», – заявил журналист.

Он добавил, что Украина, США и Европа должны работать вместе, чтобы нанести еще один удар против российского агрессора. Украинская победа достижима, но ее союзники должны решить, решительно ли они настроены помочь ей наконец-то закончить войну.

В этом контексте украинский военный эксперт Александр Коваленко также выразил убеждение, что передышка, пауза и даже кратковременное замораживание войны приведут к тому, что Россия сможет нарастить силы для продолжения кровопролития со вторым дыханием. И не исключено, что это произойдет на нескольких направлениях одновременно.

«Можно прийти к выводу, в чьих интересах действуют те «глашатаи мира», которые призывают к прекращению огня. Ведь пока Россия окончательно не будет истощена и свергнута, давать ей шанс на передышку – самоубийственная инициатива», – заявил он.

Сценарий 3 – «черный лебедь» (смерть Путина, переворот в РФ)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан еще летом 2023 года говорил, что в этом году ВСУ не смогут выйти на государственные границы 1991-го (хотя он датирует их 2003 годом), за исключением, если только в России не случится какого-нибудь «черного лебедя». Таким термином эксперты называют любые фантастические «если».

«Если уж говорить о реалиях, в этом году у нас уже нет такой возможности, если Россия как-нибудь продержится. Может, завтра Путин утром встанет, пойдет на работу, забудет, как дышать, и умрет. Поэтому иногда обозреватели говорят «если». Потому что есть много таких «черных лебедей», – отметил он.

В то же время не исключает, что на границы можно будет выйти летом 2024 года. Однако, опять же, при условии, что Силы обороны получат ATACMS (полторы-две тысячи), хотя бы три бригады истребителей F-16 (примерно 10 эскадрилий, то есть 120 самолетов), которых будет достаточно для выполнения широкомасштабных боевых задач.

«Есть у нас возможность выйти на госграницы, при достаточном количестве одного и другого показателя. Причем даже без объявления дополнительной мобилизации, подготовки сил, наземных средств. Достаточно авиации в этом смысле и дальнобойных ракет», – объяснил Свитан.

Среди самых маловероятных сценариев «черного лебедя» эксперты называют смерть Путина. Поскольку сейчас население РФ не видит «преемника», исчезновение их «царя» приведет к определенной растерянности, а также к активной борьбе за власть между «башнями Кремля».

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