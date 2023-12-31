Возле Авдеевки четыре бойца ВСУ «выкурили» оккупантов из блиндажа и взяли пленных
- 31.12.2023, 12:10
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При этом украинские военные вернули утраченные ранее позиции.
Вблизи Авдеевки бойцы ВСУ отбили у оккупантов ранее утраченные позиции еще и набрали пленных.
Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.
По его словам, бой вела отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.
«Четыре украинских пехотинца буквально выкуривают российских оккупантов с ранее утраченной позиции на Авдеевском направлении. Двое военнослужащих ВС РФ ликвидированы, еще четверо попали в плен», — проинформировал журналист.
На обнародованных кадрах видно отрывок штурма. Бойцы президентской бригады вплотную приблизились к вражеской позиции и обезвредили двух вражеских солдат. Далее они подошли к блиндажу оккупантов и один из украинских защитников бросил в блиндаж зажигательную смесь. Оккупанты начали выбираться из горящего блиндажа с поднятыми руками.