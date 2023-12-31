До минус 20: в первую неделю нового года в Беларуси резко похолодает 31.12.2023, 12:17

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Синоптики поделились прогнозом.

В первую неделю нового года в Беларуси похолодает: крепкие ночные морозы (местами до -20 градусов) будут стоять по всей стране, ожидаются осадки. Зато уже в следующие выходные обещают погожую и ясную, хотя и очень холодную погоду, рассказал в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Практически сразу же, уже в начале недели зима возьмет курс на морозы. Ожидается облачная с непродолжительными прояснениями погода, снег, мокрый снег.

Ночью в понедельник, 1 января, от +3°С по юго-западу до -8°С по северо-востоку, во вторник, 2 января, на пять градусов холоднее. Днем в понедельник от +3°С в Бресте до -7°С в Витебске, во вторник от +1°С по юго-западу до -12°С по северо-востоку.

В середине недели будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны кратковременный снег. Ночью в среду, 3 января, от +1°С по крайнему юго-западу до -15°С по востоку, днем от +5°С по Брестской области до -11°С по Витебской.

По предварительному прогнозу, в начале второй половины недели погоду начнут определять атмосферные фронты с северо-запада Европы, которые принесут осадки различной интенсивности. Ночью -6…-12°С, при прояснениях до -16°С. Днем в четверг, 4 января, от +4⁰С в юго-западных районах до -11°С в северо-восточных, в пятницу, 5 января, от -4°С в Бресте до -14°С по северо-восточной половине.

В первые выходные января ожидается влияние обширного, погожего, но очень холодного антициклона. Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью от -7°С до -14°С, по северо-восточной половине до -15…-20°С, в середине дня в субботу, 6 января, от -7°С по юго-западу до -16°С по востоку, в воскресенье, 7 января, от -4°С в Бресте до -15°С в Витебске.

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