Небензя веселился и дурачился в ООН после обстрела Белгорода 13 31.12.2023, 12:25

13,094

Поведение постпреда РФ шокировало мир.

На экстренном заседании Совбеза ООН, которое созвала РФ в связи с обстрелом Белгорода, глава российской делегации Василий Небензя был в приподнятом настроении.

Он открыто веселился на глазах у СМИ и иностранных дипломатов.

Прямо в зале заседаний ООН радостный Небензя устроил фотосессию с членами своей делегации. Он веселился и дурачился, не скрывая своего приподнятого настроения.

Очевидно, трагедия Белгорода совсем не взволновала российского постпреда.

Показательно, что на созванном Россией экстренном заседании не нашлось стран, осудивших Украину за Белгород.

Только Бразилия и Китай позволили себе осторожные заявления, призвав обе стороны к миру, на что обратил внимание политолог Андрей Пионтковский.

«Все остальные, включая страны глобального Юга, назвали Путина виновным в сегодняшних обстрелах Белгорода и потребовали от него немедленно вывести войска со всей территории Украины», - написал он в соцсети Х.

Как сообщал сайт Charter97.org, Минобороны РФ вчера признало, что взрывы в Белгороде стали результатом непрофессиональной работы российской ПВО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».