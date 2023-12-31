Небензя веселился и дурачился в ООН после обстрела Белгорода

Небензя веселился и дурачился в ООН после обстрела Белгорода13
- 31.12.2023, 12:25
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Поведение постпреда РФ шокировало мир.
На экстренном заседании Совбеза ООН, которое созвала РФ в связи с обстрелом Белгорода, глава российской делегации Василий Небензя был в приподнятом настроении.
Он открыто веселился на глазах у СМИ и иностранных дипломатов.
Прямо в зале заседаний ООН радостный Небензя устроил фотосессию с членами своей делегации. Он веселился и дурачился, не скрывая своего приподнятого настроения.
Очевидно, трагедия Белгорода совсем не взволновала российского постпреда.
Показательно, что на созванном Россией экстренном заседании не нашлось стран, осудивших Украину за Белгород.
Только Бразилия и Китай позволили себе осторожные заявления, призвав обе стороны к миру, на что обратил внимание политолог Андрей Пионтковский.
«Все остальные, включая страны глобального Юга, назвали Путина виновным в сегодняшних обстрелах Белгорода и потребовали от него немедленно вывести войска со всей территории Украины», - написал он в соцсети Х.
Как сообщал сайт Charter97.org, Минобороны РФ вчера признало, что взрывы в Белгороде стали результатом непрофессиональной работы российской ПВО.