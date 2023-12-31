Стало известно о «хитрых» планах ГАИ на новогодние праздники в Беларуси 3 31.12.2023, 12:31

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«Мероприятия» продлятся как минимум 10 дней.

Госавтоинспекция объявила об усилении контроля на дорогах по всей Беларуси на время длительных выходных в связи с празднованием Нового года, рекомендовала белорусам пересесть на общественный транспорт, а также объявила о новых рейдовых мероприятиях, которые продлятся как минимум 10 дней.

Активнее пользоваться услугами общественного транспорта в ГАИ Беларуси рекомендовали тем, кто в новогоднюю ночь и праздничные дни захочет поучаствовать в городских массовых мероприятиях.

«В городах во избежание создания заторовых ситуаций около мест проведения массовых мероприятий рекомендуем пользоваться услугами общественного транспорта. Если пришлось сесть за руль, соблюдайте повышенные меры безопасности в плотном транспортном потоке», — посоветовал водителям заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.

В ГАИ предупредили, что в эти дни инспекторы будут уделять особое внимание нетрезвым участникам дорожного движения и профилактике «пьяных» ДТП.

Но если в МВД не обозначили чётких сроков усиленных тематических профилактических мероприятий, ограничившись общей фразой — «до конца новогодних праздников», то в ГАИ Гомельской области назвали точные даты, когда инспекторы будут тщательно выслеживать нетрезвых водителей. Профилактическое мероприятие под девизом «Пьяному и бесправному не место за рулем» на территории области объявили с 30 декабря по 8 января.

Областная ГАИ пообещала организовать рейды «по местам, в которых наиболее вероятно появление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права управления», причем весть контроль планируют как гласно, так и негласно.

Какие штрафы грозят нетрезвым водителям?

Там также напомнили, какое наказание грозит водителям, которые рискнут сесть за руль в нетрезвом виде, передадут управление авто пьяному человеку или откажутся проходить проверку на алкоголь. За эти правонарушения в ГАИ пригрозили водителям штрафом до 200 базовых величин (с 1 января это будет равноценно 8000 рублей) и лишением права управления на срок до 5 лет. За управления авто без прав, предупредили в ГАИ, грозит штраф от 5 до 20 базовых величин (т.е. до 800 рублей с 1 января), а при повторности в течении года – от 20 до 50 базовых величин (до 2000 рублей), общественные работы или административный арест.

По данным ГАИ, с начала 2023 года в Гомельской области нетрезвые водители попали в 38 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 13 человек и 45 – получили травмы. По вине тех, кто осмелился сеть за руль в пьяном виде, произошло еще 292 ДТП с материальным ущербом. Задержать инспекторам с начала года удалось более 1,5 тыс. нетрезвых водителей.

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