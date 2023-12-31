«Девчонкам платят максимум 75 евро за сутки!» 2 31.12.2023, 12:49

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Белоруска устала ждать мужа из рейсов и вместе с ним ушла в дальнобой.

Профессия дальнобойщика очень популярна среди белорусов. Кого там только не встретишь: и бывших олимпийских чемпионок, и известных радиоведущих, журналистов, и даже педагогов. Некоторые уходят в дальнобой семьями, а кто-то берет с собой еще и четвероногих друзей! У каждого свои мотивы: одни идут за стабильным доходом в твердой валюте, другие — за новыми эмоциями и впечатлениями.

Сайт av.by рассказал о гродненке Дарье, которая, до того как сесть за руль фуры, работала… инструктором по вождению! Вот такие отнюдь не женские профессии выбирала белоруска.

29-летняя Даша по профессии техник-экономист. Перед тем как сесть за руль автопоезда, сменила не одну должность: трудилась и экономистом, и продавцом, и даже инструктором по вождению категории В. Девушка признается, что последнее получалось лучше всего:

— Курсанты хорошо сдавали экзамен в ГАИ, руководители меня очень хвалили!

Еще работая в автошколе, Даша отучилась на две категории — С и D, мол, пусть будут!

— На этом все и остановилось. Ребенок маленький, оставить с кем-то страшно, а у нас еще кот и собака, которые одни дома точно не выживут. Но позже я получила и категорию Е. Мне нравилось учиться, а муж воспринимал это как хобби и поддерживал… Он и сам-то дальнобойщик! — рассказывает гродненка.

Андрей, муж Дарьи, в дальнобое с 2017 года, уточняет девушка. Работал в российской фирме и ездил по направлению Европа — Россия — Азия.

— Я уже не помню, кто поселил в наши головы мысль о том, что можно трудиться в экипаже, но после долгих размышлений и одобрения со стороны родственников и близких людей мы начали собирать документы. Все сложилось в единую картинку: я без работы, но с правами нужной категории, большими целями и четким пониманием того, что вдвоем мы сможем накопить на наши «хотелки» быстрее! Хотя это даже не мечты, а важные цели: большая квартира, новая машина, хорошее образование для детей и, конечно, путешествия!

Кстати, несмотря на то, что девушка работала инструктором по вождению, ее личное обучение назвать легким нельзя: не все получалось сразу, а с парковкой большегруза так и вовсе были проблемы.

— Я всегда говорила своим курсантам: «Даже если не сдадите с первого раза, мир не рухнет! И на экзамен надо идти спокойно и расслабленно». Решила воспользоваться своими же методами. Села за руль и представила, что кроме меня и столбиков на парковке больше никого не существует. И вуаля! Экзамен сдала с первой попытки, хотя элемент «парковка» никогда не получалось выполнить с первого раза.

База фирмы, где работает Даша с мужем, находится в датском городке. Там белоруске и выдали ключи от ее DAF.

— Мы прибыли в Колдинг, послушали лекцию на собрании, получили ключи от машины, разложили вещи, и тут на планшете появилось первое задание. Маршрут был Дания —Германия — Испания. Муж ехал первый. Когда его время закончилось, он передал мне управление, и в этот момент я и поняла, насколько сильно ошибалась, ожидая, что все будет легко, — вспоминает Даша. — Наша фирма в основном перевозит «висячий» груз, то есть полутуши животных, которые висят на крюках, или четверти туш на «елках» (такая труба с зубьями). Груз, понятное дело, очень специфический...

— Если где-то сильнее нажмешь на газ или тормоз, туши раскачиваются в прицепе вперед-назад, резче повернешь руль — влево-вправо. И, естественно, в первый мой выезд мне попалась именно такая загрузка. Я села за руль в Германии, вроде бы все шло неплохо, а потом начался ремонт автобана. Сначала была закрыта крайняя правая полоса. Я перестроилась в центральную, потом и ее перекрыли — осталась крайняя левая и огромное количество машин сзади. Руки начали дрожать, ноги перестали слушаться, и прицеп гулял влево-вправо. Впереди был туннель, я сбросила скорость до 60 км/ч, что очень не понравилось водителям, ехавшим сзади! Все решили мне об этом сообщить звуковым сигналом.

— Туннель я проезжала под адские гудки нескольких фур. Они до сих пор остались где-то в памяти. Время там казалось вечностью! Муж понимал, что дальше я ехать не могу, и мы остановились на ближайшем паркинге. Супруг поставил свою карту в тахограф и продолжил движение. Что творилось у меня в голове в тот момент — сложно описать. Я была крайне напугана, но меня очень поддержал Андрей. Он начал просматривать маршрут, и я ехала только по самым легким отрезкам пути. На тот момент его вера в меня была сильнее моей! Спустя пару смен стало намного проще. И участки, которые я могла бы преодолевать, выбирались не столь тщательно. Мы подстраивали смены так, чтобы я меньше ездила по ночам и вырабатывала свое время, пока светло. Опыт у меня небольшой, еще только вторая каденция, то есть фуру я вожу полных пять месяцев, но в этот раз все уже получается гораздо легче!

— А на какой машине вы сейчас ездите? И какая понравилась больше всего?

— Андрей очень скучает по своей Scania, на которой работал в прошлой фирме. А я, кроме DAF, ни на чем другом и не ездила. В первую каденцию этот автомобиль казался каким-то особенным, мне очень понравился «Дарик» (так я его назвала). У тягача был маленький пробег (50 000 километров) и стояночный кондиционер, который просто незаменим летом. Сейчас у нас такой же ДАФ, только с чуть большим километражом. А так в нашей фирме в основном DAF, несколько Volvo и Мercedes.

— Происходили ли какие-нибудь инциденты или, наоборот, смешные ситуации?

— Ничего страшного и серьезного не случалось в пути. Несколько штрафов за превышение скорости получили из Германии. Там, кстати, очень дорого нарушать ПДД. Например, штраф за превышение на 9 км/ч — €30. А из смешного… Когда я уже освоилась, нашла себе хобби — TikTok. Во время отдыха начали снимать разные прикольные видео, и мне в голову пришла мысль устроить пранк над мужем. Пока он ходил в магазин, я решила спрятаться на верхнем «спальнике» и посмотреть, как он занервничает, когда не сможет меня найти. Поставила телефон так, чтобы он не заметил, и вскарабкалась на место выжидать. В какой-то момент я увидела, что он идет к машине, и вспомнила: я не убрала лестницу, по которой он мог меня вычислить. Мой план провалился! Свесилась со «спальника» и стала ее поднимать, но лестница оказалась сильнее меня, и я цирковым сальто рухнула на пол. Это было и смешно, и грустно: спина на протяжении месяца меняла свой цвет от алого до фиолетово-черного...

— Не устаете друг от друга в тесной кабине?

— Размер площади, на которой мы жили, резко и очень сильно уменьшился, но в целом ничего не поменялось. Матриархата или патриархата у нас нет! Ну, как у всех, бывают разногласия и недопонимания, но у нас есть четкое правило — сразу говорить, что кого не устраивает, чтобы это не перерастало в конфликт. От такого количества времени, проведенного вместе, тоже не устаем, хотя иногда очень хочется попасть к подружке на кухню… Сейчас вот муж решил, что нам нужно срочно заняться спортом и вернуть форму, закупился минимальным снаряжением…

— На выходных готовим вместе вкусняшки. Сейчас это была селедка под шубой. В обычный рабочий день едим то, что можно быстро приготовить: яичницу, макароны с тушенкой, мясо с картошкой, запеченные в мультиварке… И, конечно, ходим гулять! Освоили гугл-карты, не боимся пользоваться общественным транспортом и посещать города, которые находятся недалеко от паркинга…

— Какие страны больше всего понравились, а какие — не очень?

— Вот не нравится Германия! То ли осадок остался от первого рейса, то ли потому, что там вечный ремонт автобанов и бесконечная серость... А в Норвегии, например, не продают алкоголь. Только пиво — и то очень дорого! А сигареты вообще по €15 за пачку. Наверное, поэтому многие ребята ходят очень грустные...

— Просто обожаю Испанию и Швецию. В Испании тепло, очень красиво, и там какие-то другие люди, они всегда улыбаются! А Швеция как с картинки: маленькие одинаковые домики, обалденные виды, густые леса.

— Летом в Швеции белые ночи. Невероятно красиво, да и легче работать, когда светло. В Австрии тоже изумительные виды, а в Италии к ним добавляется еще и вкусная пицца. Всегда, наверное, интересно смотреть на другие страны, но ты все равно в них какой-то чужой!

— Зарплаты у мужчин и женщин на автопоездах разные?

— У опытных водителей-мужчин зарплата — €90 за сутки. Но если экобалл чуть ниже 70, тогда суточные меньше €85. А вот у девчонок максимальная зарплата — €75, однако нормы по экобаллам нет.

— А за что насчитывают эти экобаллы?

— Если ты все правила соблюдаешь, то балл твой выше! Экобалл считает машина, но он не особо достоверный (автомобиль его высчитывает только по четырем показателям), а зарплату начисляют исходя из параметров, за которыми следит специально обученный человек… Например, важно всегда предвидеть ситуацию, избегать лишних остановок, тормозить двигателем, пускать машину накатом, соблюдать экономичную скорость, пользоваться круиз-контролем. Не рекомендуется работа автомобиля на холостом ходу. И так далее... То есть условий очень много!

— В планах нет сменить профессию?

— Сейчас я только на второй каденции, так что пока такая мысль не появлялась. Но когда-то все равно я поменяю эту сферу деятельности на что-то другое. Думаю, год-два еще точно здесь побуду: мечта сама на себя не заработает! Как ни крути, а все равно тут скучаешь по дому, по ребенку, по родителям и друзьям. У меня в Беларуси остался сын. Он сейчас живет с биологическим отцом. Мы развелись с первым мужем, когда ребенку было три года... Когда я выбрала эту работу, и бывший муж, и сын меня поддержали. Они убедили в том, что прекрасно справятся. Я, если честно, не понимаю, почему многие обесценивают отцов. Отец — такой же родитель, как и мать! Они отлично справляются вместе, но встречи жду с нетерпением! — признается водитель большегруза Дарья из Гродно.

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