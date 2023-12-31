На части фронта в Украине серьезно изменилась ситуация 31.12.2023, 12:58

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Бригадный генерал сообщил детали.

Во время полномасштабной войны в Украине против РФ на части фронта - в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», изменилась ситуация.

Командующий ОСГВ «Таврия» - бригадный генерал Александр Тарнавский, написал в Telegram, что «российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы».

«16 авиаударов за сутки. Все, кроме одного, в Донецкой области», - поделился он.

По данным бригадного генерала, число вражеских атак c применением пехоты осталось на том же уровне.

«Наиболее активный враг вблизи Авдеевки и на Мариинском направлении. Всего противник провел 32 боевых столкновения, совершил 864 артобстрела и один ракетный удар», - добавил генерал.

Тарнавский также рассказал, что РФ за сутки потеряла 466 захватчиков и 52 единицы военной техники.

«В частности, восемь танков, семь ББМ (боевые бронированные машины, - Ред.), 16 артсистем, 32 БПЛА, четыре единицы спецтехники и 15 автомобилей. Из ценного, что уничтожили наши воины - ЗРК «Бук-М» (зенитно - ракетный комплекс, - Ред.), САУ 2С19 «Мста-С» (самоходная артустановка, - Ред.) и самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров. Взлетели на воздух четыре склада боеприпасов врага», - говорится в сообщении.

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