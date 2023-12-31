Лучшие мясные блюда на Новый год: пять оригинальных и быстрых рецептов 31.12.2023, 13:08

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Чтобы порадовать гостей, стоит приготовить на Новый год вкусные и оригинальные мясные блюда в духовке и не только.

Сайт unian.net собрал 5 максимально простых рецептов: свиные ребра с гранатом, быстрый говяжий стейк, индейка в соевом соусе, свинина с черносливом и восхитительная говядина «Веллингтон».

Не пугайтесь, что некоторые из них могут занять много времени - большую его часть они проведут в духовом шкафу.

Индейка в соевом соусе

Если времени на готовку катастрофически не хватает, выручит индейка (или курица) в соевом соусе.

Ингредиенты:

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мясо - 700 г;

черный молотый перец - по вкусу;

яйца - 2 шт.;

мука или крахмал - 50 г.

Для соуса:

лук - 2 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

соевый соус - по вкусу;

острый перец - по вкусу;

сливочное масло - 30 г.

Нарежьте индейку или курицу порционными кусочками, поперчите. Смешайте для кляра яйца и крахмал, обмакните мясо и обжарьте на сковороде до румяности со всех сторон. Снимите мясо и обжарьте в этой же сковороде измельченный лук - до прозрачности.

Снимите с огня, добавьте измельченный чеснок, перец, соевый соус и сливочное масло. Перемешайте, добавьте мясо и еще раз перемешайте. Поставьте на огонь и готовьте еще в течение 1 минуты.

Говяжий стейк

Ингредиенты:

стейк говяжий - 2 шт.;

соль, черный молотый перец - по вкусу;

сливочное масло - 50 г;

чеснок, тимьян.

Обжарьте мясо на хорошо разогретой сковороде с одной стороны в течение 3 минут - для слабой прожарки, и 5 минут - для средней прожарки. Переверните, выложите сверху по кусочку сливочного масла и обжарьте с другой стороны еще в течение 3-5 минут. В масло на сковороду рядом с мясом выложите раздавленные зубчики чеснока, чтобы они отдали свой аромат. По желанию туда же можно добавить и зелень тимьяна. Поливайте мясо маслом в процессе обжаривания, затем переложите на тарелку, сверху вылейте ароматизированное масло и накройте фольгой. Оставьте на 10 минут, чтобы все соки распределились, а затем разверните и нарежьте порционными слайсами.

Свиные ребра в духовке с гранатом

Не очень дорогое, но безумно вкусное блюдо, которое к тому же просто готовится.

Ингредиенты:

свиные ребра - 1 кг;

соль - по вкусу;

черный перец - по вкусу;

гранат - 0,5 шт.;

чеснок - 3 зубчика;

гранатовый соус (готовый) - 3 ст. л.

Посолите и поперчите «ленту» из свиных ребер с обеих сторон. Нарежьте пластинками чеснок, выложите его на ребра с обеих сторон. Разберите гранат на зерна, выложите половину зерен на фольгу, сверху положите ребра и вторую часть зерен граната. Заверните в несколько слоев фольги и отправьте запекаться в духовку при t 180-200°С на 2 часа. Достаньте из духовки, раскройте фольгу и уберите зерна граната. Смажьте с обеих сторон гранатовым соусом («Наршараб») и отправьте в духовку еще на 15 минут.

Свинина в духовке с черносливом и в пряном маринаде

С интересным вкусом - пряным и слегка сладковатым, и очень сочное мясо получается в горчично-медовом маринаде в сочетании с черносливом.

Ингредиенты:

свиной ошеек - 1,5 кг;

чернослив - 200 г;

соль, черный молотый перец - по вкусу;

красный молтый перец - 1/2 ч.л.;

приправа из средиземноморских трав - 1 ч. л.;

горчица - 2 ст. л.;

мед - 2 ст. л.;

коньяк - 3 ст. л.;

чеснок - 10 зубчиков.

Смешайте соль, черный и красный перец и сушеные пряные травы. Чернослив и очищенные зубчики чеснока обваляйте в приправах и, сделав надрезы в мясе, нашпигуйте его. К приправам добавьте мед, горчицу и коньяк, перемешайте и смажьте мясо полученным маринадом. Заверните мясо в несколько слоев фольги и оставьте промариноваться - минимум на 2 часа, но лучше на ночь. Запекайте в духовке при t 180°С в течение 2 часов. Готовность проверьте ножом: если проткнуть мясо, из него должен выделяться прозрачный сок. Раскройте сверху готовое мясо, полейте соком, который выделился и отправьте в духовку еще на 10 минут при t 250°С - чтобы оно зарумянилось.

Говядина «Веллингтон» с грибами

Несмотря на свое помпезное название, это блюдо готовится несложно. Но, несомненно, станет украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

говядина (вырезка) - 800 г;

слоеное пресное тесто (готовое) - 500 г;

грибы (шампиньоны) - 450 г;

лук - 1 шт.;

бекон - 6 слайсов;

горчица - 2 ст. л.;

чеснок - 5 зубчиков;

черный перец, соль - по вкусу;

желток - 2 шт.;

кунжут - щепотка;

растительное масло - 2 ст. л.;

сливочное масло - 20 г.

Срежьте у мяса пленку, посолите. Налейте на сковороду растительное масло и добавьте сливочное. Положите несколько давленых зубчика чеснока и слегка обжарьте, а затем чеснок уберите, чтобы он не подгорел. Подрумяньте на масле говядину со всех сторон до появления корочки. Снимите со сковороды, смажьте горчицей, поперчите и накройте фольгой.

Обжарьте на этом же масле измельченные лук и грибы, подержите на огне, чтобы выпарилась жидкость, посолите, поперчите и перемешайте. Снимите с огня, остудите. Выложите на пленку бекон, сверху - обжаренные грибы с луком и мясо. Заверните все плотно в пленку.

Раскатайте тесто, снимите пленку с мяса и аккуратно переложите мясо на тесто, края смажьте желтком и заверните мясо. Лишнее тесто срежьте, сверху смажьте желтком и присяпьте кунжутом (по желанию). Отправьте в духовку - запекайте при t 200°С 15 минут, а затем при t 180°С - еще 15 минут. Переложите готовое блюдо на тарелку, дайте немного остыть, а затем нарежьте на порционные кусочки.

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