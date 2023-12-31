Симоньян взвыла и потребовала «страшного ультиматума» от Кремля 11 31.12.2023, 13:14

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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Со всеми «вытекающими».

На фоне обстрела Белгорода кремлевские пропагандисты начали еще активнее угрожать агрессией НАТО. С дерзким заявлением выступила и одиозная руководительница Russia Today Маргарита Симоньян.

Пропагандистка разразилась угрозами в своем аккаунте в Telegram вечером 30 декабря, передает Диалог.UA.

Симоньян потребовала от Кремля «страшного ультиматума» и удара по странам, которые оказывают военную помощь Украине, помогая противостоять российской агрессии.

«Все это может закончиться страшным ультиматумом. Ракеты ваши? Танки ваши? Разведка ваша? Инструктаж ваш? Деньги ваши? Значит, вы полноценные участники войны. Сторона конфликта. Со всеми вытекающими», - написала кремлевская пропагандистка.

До начала большой войны Симоньян настойчиво убеждала россиян, что Украина - слабый противник, и Киев будет взят за три дня.

За эту ложь Россия уже заплатила жизнями сотен тысяч своих солдат, однако пропагандистке, очевидно, этого мало. Теперь она толкает свою страну на прямую войну с НАТО, что, очевидно, приведет к окончательному разгрому армии РФ и увеличению потерь в несколько раз.

Примечательно, что почти с аналогичными угрозами выступил и кремлевский «политолог», ярый путинист Сергей Марков.

Он также заговорил об «ультиматуме», но, в отличие от Симоньян, не постеснялся назвать страну, которую, по его мнению, должна атаковать РФ, - Великобританию.

«Возможно, в ближайшие дни в закрытом формате будет доведен ультиматум России Британии. В закрытом… Ультиматум не будет очень жестким, чтобы его можно было выполнить. Но он будет требовать серьезной коррекции политики Британии де-факто. И если этот ультиматум все же будет Лондоном высокомерно отвергнут ? (...) Ничего не делать в ответ на британскую агрессию Россия, боюсь, уже не может», - написал Марков.

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