«Приятно зимой почувствовать запах свежих грибов» 31.12.2023, 13:21

Иллюстративное фото

Новый год на носу, а белорусы продолжают собирать в зимних лесах обильный урожай.

Если в предновогодней суете не сидится дома, можно взять и пойти в лес по грибы. Именно так поступили несколько белорусов — и собрали урожай прямо к праздничному столу. Посмотрите, какие грибы сейчас растут в лесах.

Бобруйчанка Антонина Соколова — заядлая грибница, на «тихую охоту» ходит с мая по декабрь. Решила выбраться в лес и перед праздником, 30 декабря, пишет «Вечерний Бобруйск».

— Просто надоело сидеть в городе, устала от всего и решила прогуляться по лесу в районе Крапивки, — говорит женщина. — Найти грибы не особо рассчитывала, хотелось просто прогуляться. Но как большой любитель «тихой охоты», конечно, по сторонам поглядывала. Нашла около трех литров опят, одну зеленку и несколько подзеленок. Это зимние опята, в декабре их можно встретить в наших лесах. Время зеленок-подзеленок прошло, но было довольно тепло, да еще благодаря снегу они сохранились. Года три назад в январе собрала почти корзину лисичек! На этот раз лисички не встретились.

Женщина отварила грибы, при варке добавила немного уксуса, чтобы их осветлить. Планирует поджарить грибчики к новогоднему столу.

— Пусть урожай небольшой, но так приятно зимой почувствовать запах свежих грибов! — улыбается Антонина.

Но случай белоруски — не такая уж и редкость. Например, один из читателей Newgrodno.by отправился на разведку в популярные у грибников сосновые леса в районе полигона за Гожей.

— Успешный выезд. Перед Новым годом насобирал зеленок, — рассказывает мужчина. Говорит, в былые годы закрывал сезон куда раньше. Еще один пользователь соцсетей делится полным тазиком зеленок. Правда, где собрал, не признается.

Также белорусы хвастаются тем, что находили зимние опята и даже рыжики. Но некоторые грибы не совсем молодые: они выросли еще осенью, а потом замерзли, и поэтому так хорошо сохранились. В соцсетях возникает дискуссия: можно ли их есть? Кто-то в качестве примера приводит обычные летние грибы из домашнего морозильника, мол, на них холод никак не повлиял.

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