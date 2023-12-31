Путин — инвалид Альфред Кох

31.12.2023, 13:29

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Альфред Кох

Лавочка для Кремля потихоньку закрывается.

На сегодняшних картах ISW я никаких радикальных изменений по сравнению со вчерашним днем не заметил. И слава Богу! Значит ВСУ держатся и все рассказы про невероятно выросшую путинскую мощь никак не воплотятся в какой-нибудь заметный успех на фронте. Во всяком случае - пока.

Пишут, что к предыдущему миллиону снарядов Ким Чен Ын добавил Путину еще полмиллиона. Я не знаю хорошая это новость или плохая. С одной стороны, конечно, плохая: ведь активность путинской артиллерии опять возрастет. В последнее время с фронта сообщали, что израсходовав северокорейский миллион снарядов россияне снова сели на голодный паек и интенсивность их огня сильно снизилась.

А с другой стороны, Ким Чен Ын дал уже не миллион, а всего полмиллиона, а это значит, что лавочка потихоньку закрывается, и в следующий раз будет уже четверть миллиона, потом осьмушка, а потом вообще - хрен с маслом. Пухляш явно не собирается израсходовать на путинские хотелки весь свой арсенал и остаться перед лицом Южной Кореи с голой ж…

И потом: если интенсивность огня российской артиллерии полностью зависит от поставок снарядов из Северной Кореи, это значит, что собственного производства они так и не нарастили! И как мог российский ВПК производить в год миллион с хвостиком, так все и осталось. Ну, может выросло слегка производство, процентов на десять-пятнадцать. Но где рост в разы, которым нас пугает американская «качественная» пресса? Не видать этого роста… Так что по всему получается, что это новость - хорошая. Ну хотя бы отчасти…

Россия провела самый большой обстрел украинских городов за всю войну. Было использовано 110 ракет и 48 беспилотников. В основном это были крылатые ракеты, но также были и баллистические, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ну и, разумеется, дроны Shahed.

Путин атаковал Украину всем, что у него в настоящий момент было под рукой, за исключением морских «Калибров» (Путин, похоже, опасается применять флот: неровен час потеряет и оставшиеся корабли).

ВСУ заявили, что они уничтожили 114 воздушных целей: 27 дронов и 87 крылатых ракет. Следовательно 44 ракеты и дрона, к сожалению, достигли своих целей. Кроме этого, разрушения причинили и обломки сбитых украинскими силами ПВО ракет и дронов.

Были атакованы Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Запорожье и некоторые другие города. Можно сколько угодно гадать куда метили российские военные, но по факту, в результате их атаки были разрушены или повреждены более 100 частных домов, 45 многоэтажных зданий, школы, больницы, роддом, две церкви, много торговых и складских строений, а также ТЭЦ и высоковольтные линии.

Но, самое страшное, что погибли не менее 31 человека, более 160 получили ранения. Это были все сплошь гражданские лица, включая детей.

Так выглядит месть Путина за нападение украинских ВВС на российский БДК «Новочеркасск», в результате которого погибли 74 российских моряка, а корабль был полностью уничтожен. Об этом сообщили (со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ) «Независимое телевидение Севастополя» и «Новости Севастополя». (Позже эти публикации были ими удалены без объяснения причин).

Раньше я бы тряс кулаками, призывал Бога в свидетели, ужасался бы жестокостью путинских вояк и говорил о нарушении элементарных законов войны и нападении на мирное население. Но теперь это все лишнее.

За почти два года войны мы все уже давно поняли, что Путин не собирается придерживаться никаких правил, а людей (ни своих, ни чужих) ему вообще не бывает жалко в принципе. Он лишен элементарных человеческих черт, отличающих нас от животных. Ему незнакомы сострадание, сочувствие и милосердие, а уж про стыд и раскаяние и говорить нечего…

В свое время Иван Бунин так охарактеризовал Владимира Ленина: «...Выродок, нравственный идиот от рождения. Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек… И все таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он человечества или нет?»

Это в полной мере касается и Путина. Именно, что «выродок, нравственный идиот от рождения».

Путин - духовный инвалид. Как, например, у человека может не быть ноги или руки, так может не быть и элементарных представлений о добре и зле. Им движет голое честолюбие и неутолимая жажда экспансии. И у него, в отличие от многих других амбициозных людей, это никак не сдерживается моральными законами, поскольку он их считает ловушкой для дураков.

«И все таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорит» можно ли с Путиным о чем-то договориться или нет. Хотя ответ на этот вопрос прост и ясен любому здравомыслящему человеку: всякая договоренность с Путиным возможна лишь с позиции силы и действует лишь до тех пор, пока эта сила у вас есть.

У Путина нет никаких внутренних ограничений. В нравственном отношении он абсолютно девственен, как может быть девственен какой-нибудь «маугли» или, например, смышленый орангутан. Его может остановить только внешняя сила.

В этом отношении он конечно уникален. Я никогда до этого не сталкивался с людьми, которые, например, могут так легко врать. Ему вообще никогда не бывает стыдно. Он абсолютно лишен рефлексии. Он совершенно спокойно может иметь рядом с собой убийц и воров. Причем в самом прямом, криминальном смысле этого слова. И наверняка он считает их нормальными людьми, а их бизнес - таким же обычным делом, как выпекание пирожков или пошив брюк. И говорить, вслед за «ворами в законе»: это не мы такие, это жизнь такая…

И все это, от отсутствия стыда до неумения сострадать, он считает непременными атрибутами мужественности, а сами стыд и сострадание - уделом бабья и слабаков. Нет в современном мире правителя более далекого от христианства, чем этот неандерталец. И пусть вас не обманут его реверансы в сторону церкви. Скорее общение с ним разрушит церковь (что с ней и происходит), чем он поймет и примет учение Христа.

Человечество не сможет существовать пока он есть среди нас. Пока он у власти - никто не может чувствовать себя в безопасности. Избавление от Путина - это единственный способ спасти человеческую цивилизацию.

Байден, комментируя ночные бомбардировки Украины, сказал, про Путина, что «его необходимо остановить». Надеюсь, что в этот раз он понимает, что дальше откладывать эту «остановку» нет никакой возможности. Путина нужно остановить раз и навсегда. Тут нет места для компромиссов. Во всяком случае я их не вижу.

Альфред Кох, t.me

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