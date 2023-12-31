Хренин направил спецназ к границе с Украиной
- 31.12.2023, 13:37
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Зачем?
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил на докладе у Лукашенко, что «поручил усилить бдительность».
Он заявил, что «уровень военного присутствия Соединенных Штатов, стран НАТО в Восточной Европе и в соседних с Беларусью государствах остается на высоком уровне».
Хренин рассказал, что на южную границу Беларуси были направлены «лучшие спецподразделения» Вооруженных сил.
«В пунктах постоянной дислокации находятся дежурные подразделения с сокращенными сроками готовности для наращивания сил в случае возникновения внезапных задач», – добавил он.