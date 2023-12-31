В Белгороде ликвидирован важный офицер СК России

В Белгороде ликвидирован важный офицер СК России4
- 31.12.2023, 13:47
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Названа должность и фамилия.
При ударе по Белгороду был ликвидирован высокопоставленный офицер Следственного комитета России.
В субботу, 30 декабря, в Белгороде под удар попал высокопоставленный российский силовик из Следственного комитета (СК). Он не выжил.
Информацию утром 31 декабря подтвердила пресс-служба СК, передает Диалог.UA.
Погибший, судя по всему, был непосредственным участником российской агрессии против Украины.
Он занимал пост следователя военного следственного отдела Следкома РФ по Мулинскому гарнизону.
Позже в СК России назвали и фамилию ликвидированного силовика.
По данным ведомства, 27-летний военный следователь Михаил Конопицин в ноябре был прикомандирован к военному следственному отделу СК по Белгородскому гарнизону «для расследования военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих».
Как сообщал сайт Charter97.org, Минобороны РФ вчера признало, что взрывы в Белгороде стали результатом непрофессиональной работы российской ПВО.