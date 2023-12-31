Лавров запаниковал из-за «экстраординарных действий США» 3 31.12.2023, 13:51

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Сергей Лавров

И пообещал «политические решения».

Россия в очередной раз разразилась угрозами в сторону США, утверждая, что видят с их стороны «угрозу своей безопасности». Речь идет о намерениях Вашингтона в 2024 году разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие «экстраординарные действия» буквально вынуждают Москву «принять политические решения».

Лавров также заявил о «подготовке США к развертыванию наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности». Согласно плану Nikkei, о котором сообщалось в начале декабря, американцы рассматривали возможность размещения наземных версий ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk, дальность полета которых составляет от 500 до 2700 км. Точные термины Вашингтон не называл, но указывалось, что подразделения будут постоянно дислоцированы на американских территориях в регионе, прежде всего на Гуами.

По убеждению Лаврова, из-за действий американцем «назревает момент», когда Кремлю «придется принимать политические решения», касающиеся судьбы одностороннего моратория на размещение РСМД.

«Если экстраординарных шагов со стороны США по наращиванию на нас силового давления не будет, то Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по этому договору», – заявил он.

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