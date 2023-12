Зимняя Беларусь: куда поехать за праздничным настроением 3 31.12.2023, 14:02

Большие выходные открывают возможность для путешествий.

Новый год — это еще и повод воспользоваться большими выходными, чтобы попутешествовать по Беларуси. Если вы еще про это не думали, но идея сорваться с места кажется заманчивой, «Еврорадио» подготовило несколько интересных зимних направлений. Отправившись по одному из них, вы обязательно станете чуть-чуть счастливее.

Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще

В гости к Деду Морозу белорусы могут ездить круглый год, потому что его поместье находится в Беловежской пуще. Зима — самое подходящее время для знакомства с героем праздника. Густой лес и утопающие в огоньках резные дома — настоящее волшебство не только для детей, но и для взрослых.

Также Деда Мороза можно встретить, отправившись в исторический парк «Великое княжество Сула» или прекрасный парк животных «Диприз» под Барановичами .

Каляды в музее под открытым небом

Музей народной архитектуры и быта под Минском — это музей под открытым небом, который предоставляет посетителям уникальную возможность окунуться в атмосферу минувших столетий и познакомиться с традиционной белорусской архитектурой 18-го и 19-го веков, а также с бытом белорусов рубежа 19-го и 20-го веков.

Если вы приедете сюда 1 или 2 января в 13:00, то сможете насладиться бесплатной экскурсией «Калядныя традыцыі». Вы узнаете все о подготовке к Калядам, праздничном столе и калядных церемониях.

Кроме того, здесь можно приобрести сувениры белорусских мастеров (только не забудьте прихватить с собою наличные деньги).

В эти дни экспозиция музея работает с 10:00 до 17:00.

Дом-перевертыш в Дукоре

В XVI веке Усадьба в Дукоре входила в состав владений князей Сапег, затем принадлежала также роду Завиши, Огинским. На правление Франтишка Ошторпа и его сына Леона (1786-1851 гг.) пришелся расцвет усадьбы, а на советское время пришлось запустение и упадок.

Новые владельцы вдохнули в усадьбу жизнь. Здесь построен современный этнокультурный комплекс «Дукорский маентак», который представляет собой обширную территорию, где каждый найдет занятие по душе.

Создатели комплекса говорят, что главный принцип всех программ — «оживить» сухие исторические сведения на глазах у зрителя, заставить старые костюмы, танцы, шляхетское вооружение, практические навыки ушедших эпох предстать не словами из уст экскурсовода, а живым действием в исполнении арт-группы и мастеров комплекса.

На территории паркового комплекса есть единственный в Беларуси Дом-перевертыш — дом, стоящий на голове. Там стоит побывать и испытать на крепость свой вестибулярный аппарат!

Есть также винокурня — действующий дукорский бровар с дегустацией традиционного алкоголя и многочисленные мастерские.

Ночь в Коссовском замке

Самое простое решение приятно и красиво провести выходные — отправиться в один из белорусских замков или дворцов. Например — во Дворец Пусловских, который многие привыкли называть Коссовским замком. Здание является памятником архитектуры XIX века и стоит на возвышенности, откуда открываются завораживающие панорамы окрестностей.

Кроме прогулки по музею, здесь можно вкусно пообедать в ресторане «Граф Пусловский» и даже переночевать, если, конечно, удастся забронировать номер. А что? Очень даже романтично.

К слову, напротив Дворца Пусловских, на берегу озера находится дом-музей знаменитого военно-политического деятеля Тадеуша Костюшко.

Любовь и тайны ночного Гродно

Куда бы вы не отправились на выходные, вы обязательно найдете что-нибудь интересное. Не забывайте и о гидах, которые с огромным энтузиазмом разрабатывают для нас самые необычные экскурсии.

Например, ночная экскурсия по Гродно. Путешествие начнется с самого сердца города — Старого замка, таинственные силуэты которого расскажут вам тайны, скрытые днем. Маршрут экскурсии проходит по всем главным достопримечательностям города, которые при вечернем освещении выглядят необычно и таинственно.

— Во время экскурсии мы встретим странника или жителя еврейского района, который вооружит нас фонарями и проведет узкими необычными улочками, — интригует местный гид. — А у «Кривой корчмы» при желании нас ждет угощение и дегустация традиционных напитков. Закончится экскурсия на одной из самых романтичных возвышенностях города.

Ну и не забудьте заглянуть в Музей городского быта и истории города Гродно Януша Парулиса — вот тут действительно сказка!

