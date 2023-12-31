В полушаге от провала 5 Anti-Colorados, Defence-Line

31.12.2023, 14:07

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Поползли слухи о том, что царь – не настоящий.

Наверное, впервые за долгое время, на болотах поползли слухи о том, что царь – не настоящий. И дело тут не в том, чьи ДНК носят в чемодане, поскольку на самом деле, это мало кого интересует. В стране, где фальшиво буквально все, и все об этом знают, бояться того, что кто-то всерьез озаботится результатами анализов ДНК – наивно и даже глупо. Стадо знает, что власть подменит что угодно и как ей угодно, и оно с этим согласно, как было согласно с тезисом Сталина о том, что неважно как голосуют, а важно как считают.

А все потому, что царь на болотах – персонаж экзистенциальный, и он либо принимается стадом, если действует как настоящий царь, каким бы ни было его текущее название, либо не принимается, когда ведет себя подозрительно. Чем разнузданнее государь и чем порочней его образ жизни, тем больше он соответствует образу верховного правителя и наоборот – начни он пихать речи о правах и свободах, его возненавидят и проклянут при первой же возможности. Ну а тем более, когда он не только говорит нечто подобное, но и пытается делать. В этом смысле стаду повезло, поскольку такого кошмара оно живьем не видело.

Тот же Ельцин, был типичным царьком, вороватым, похотливым (пока здоровье позволяло), подверженным алкоголизму и как обычно – легко льющим кровь, но – за ним водился грех, а именно – болтал много о правах и свободах. Поэтому когда ушел, его прокляли, а на могилу приходили плюнуть и справить нужду. Путин – другое дело, крал как не в себя, но за это стало ему пело осанны и гордилось тем, что ними правит самый крупный вор в истории. Мстительность у него – тоже на месте, о его похотливых приключениях с детьми и даже некоторыми видами не антропоморфных млекопитающих, даже легенды ходили, ну а что касается крови, так он ее использовал как смазку, чтобы легче скользнуть в первое кресло. И опять же, все было хорошо буквально до последних дней.

На прошлых или позапрошлых выходных их «бомонд» устроил «голую вечеринку», на которой дресс-кодом было неглиже или вовсе без оного. Вечеринка была закрытой и недоступной для зевак, и в общем, в ней не было ничего нового. Нечто подобное там давно считается нормой и какие-то развеселые мероприятия пусть и начинались в одежде, но заканчивались без нее, со специально приглашенным эскортом обоих полов и непременно – самого юного возраста. Путинские «резиновые попки» – оттуда. В середине 90-х это уже было отработано до автомата и даже мероприятия, в которых не принимали участия эстрадные дивы, заканчивались куда более бурно. Так что на самом деле, «голую вечеринку» можно было считать чем-то скучным и незатейливым, но случился громкий скандал.

Голые участники натурально попали под пресс их СМИ и «общественного, стадного мнения». Посыпались предложения лишить их званий, наград и вообще – отправить под Авдеевку. Бомонд натурально растерялся, не понимая за что это они так впали в немилость, и главное – кому это не понравилось. Какое-то время бурление говен проходило само по себе, но вскоре выяснилось, что репрессировать вечеринку приказал сам царь. И вот тут у стада екнуло. Ведь разнузданное веселье – их скрепа. Ну а цари – вытворяли такое, что на голову сове не натянешь. Взять Ивана IV, грозного… хотя, к ночи – не стоит. Возьмем Петра I, визитируя в Голландии, он посетил практически все кабаки и бордели, испив до дна не одну чашу. Ну а вернувшись домой чудить не перестал, от чего в конце концов и умер, поскольку сифилис тогда не лечили. Переплюнула его царица Екатерина, которая перепробовала все и в конце концов остановилась на конных видах спорта. Даже тишайший царь Николай 2-й так выступал по балетным кулисам, что только чулки трещали, опять же – Владимир Ильич.

В общем, все это считалось чем-то не просто нормальным и правильным, но и обязательным для самодержца, который таким образом показывал ничем не ограниченную власть. Путин тоже выступал по этой части самым непосредственным образом, несмотря на свои вялые физические кондиции. Здесь не станем погружаться в тонкости его выступлений, а просто напомним о том, что в его дворце, построенном возле Геленджика, была аквадискотека. Просто выдохните и произнесите про себя это слово, а потом подумайте, что там делают. Ну и опять же – два вагона спа в его поезде, тоже из этой серии.

И тут оказывается, что такое невинное собрание вызвало гнев царя. С чего бы это? Даже если он уже вошел в стадию «Бобик сдох», он не должен был показывать свой гнев именно по такому поводу. Ведь те, кто застал совок, помнят самую лучшую характеристику, которую мог получить руководитель: «сам ворует и другим дает». Или более общий вариант: «сам живет и другим дает». И тут важно то, что на вечеринку можно было бы вообще не обращать внимания и все было бы хорошо, а так люто отреагировать на нее – дичь дикая, и в этом случае происходит разрыв шаблона, ибо настоящий царь так не должен реагировать на фундамент их уклада, отсюда вывод – царь не настоящий. И между прочим, нечто подобное может стать фатальным, в отличии от войны или даже голодухи. Стадо этого может не понять и не простить.

Anti-Colorados, Defence-Line

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