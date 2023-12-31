Как выглядят и сколько стоят квартиры с ремонтом в легендарных домах Минска 1 31.12.2023, 14:48

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Их можно смело называть визитными карточками столицы.

Эти дома можно смело называть визитными карточками Минска: их включают в гайды по городу, про них рассказывают туристам. Конечно, ожидать, что квартиры здесь будут стоить дешево, было бы наивно.

Realt.by нашел несколько вариантов с ремонтом в известных домах Минска.

«Подвиг народа»

«Двушка» в доме 1946 года на площади Победы, это здание со словами «Подвиг народа». Четвертый этаж из пяти.

Эта «двушка» нестандартной формы, вот так она выглядит:

Общая площадь квартиры – 50 «квадратов», жилая – 29 (комнаты по 10 и 19 «квадратов»), кухня – 9 метров. В «двушке» сделан светлый ремонт. Потолки трехметровые, полы деревянные. В кухне из бытовой техники есть духовой шкаф, газовая плита, вытяжка и холодильник.

В гостиной два окна. Из мебели есть диван, кресло, буфет и журнальный столик. На стене висит телевизор. Комната проходная, из нее вход в спальню.

В спальне стоит двухместная кровать и туалетный столик. В стене – шкаф-купе.

Санузел совмещенный, установлена душевая кабина.

Стоимость квартиры – 124 215$ (2450$ за «квадрат»).

Ворота Минска

Эта четырехкомнатная квартира находится по адресу Кирова, 4. Это пятиэтажка за башней «Ворот Минска» напротив вокзала. Дом построили в 1956 году, в 2014-м был капремонт.

Общая площадь квартиры – 96 «квадратов», жилая – 61, кухня – 11 «квадратов». Кухонный гарнитур – из массива дуба с техникой. Продавец говорит, что кухню и технику покупали 4 года назад. Из техники есть большой холодильник, духовка, газовая плита, микроволновка.

Жилые комнаты – гостиная, две спальни и кабинет.

В квартире заменили электропроводку на медную, установили чугунные чешские радиаторы, стены выровняли, пол утеплили. На полу уложен дубовый паркет. В комнатах установлены шкафы-купе. В спальнях арочные окна.

Санузел раздельный. Сделаны полы с подогревом.

Стоимость квартиры – 161 000$ (1675$ за «квадрат»).

Дом писателей

«Двушка» на Маркса, 36. Этот дом называют Домом писателей. Здесь жили Владимир Короткевич, Иван Мележ, Иван Шамякин и другие известные белорусские писатели. Пятиэтажный дом был построен в 1953 году, недавно был капремонт. Квартира находится на втором этаже.

Жилая площадь квартиры – почти 40 квадратных метров, кухня – 7 «квадратов». Есть посудомойка, холодильник, духовой шкаф, газовая плита и вытяжка. Двери между кухней и гостиной нет.

Вторая жилая комната – спальня. Здесь стоит шкаф-купе, кровать, рабочий стол с полками и комод. На полу в жилых комнатах уложен паркет.

Санузел совмещенный, установлена ванна.

Стоимость квартиры – 167 500$.

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