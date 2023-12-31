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Охлобыстин заявил, что его сын пошел воевать

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  • 31.12.2023, 14:52
  • 5,052
Охлобыстин заявил, что его сын пошел воевать
Иван Охлобыстин

Актер-путинист не стал его отговаривать.

Скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин, недавно «поймавший пулю» на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.

Сам пропагандист уверяет, что эту «школу жизни» должен пройти каждый мужчина, поэтому он поддержал выбор отпрыска.

Об этом сообщают российские СМИ. По словам Охлобыстина, доучившись в университете, Василий сразу направился в военкомат.

Путинист не просто одобряет желание сына, но и кичится им, придерживаясь мнения, что армия учит «разбираться в законах общества».

О потомке Охлобыстин не волнуется – считает, что это должен пережить каждый мужчина.

«Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем», – цинично сказал пропагандист о российском войске.

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