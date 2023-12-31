«За красивую картинку пришлось дорого платить» 1 31.12.2023, 15:05

2,464

Белорусские экономисты подвели итоги года.

К завершению 2023-го белорусские экономисты из проекта «Вашы грошы» подготовили праздничную картинку с итогами года, которые не особо радуют:

— Вы видите украшенную елку, и каждый из шаров на ней должен вызывать положительные эмоции, потому что цифры на них праздничные, можно еще сказать — красивые. Но на деле, как в том анекдоте, шарики эти не радуют. Сегодня мы попробуем разобраться, в чем их «брак».

Список «достижений» современной белорусской экономики начнем с инфляции, которая за этот год достигнет 6-7%. Точно назвать цифру пока не можем, но, по официально озвученным итогам 11 месяцев, она составила 5,4%.

Учитывая обстоятельства, можно смело предположить, что инфляция будет в итоге немного больше. Надо сказать, что показатель выглядит неплохо, особенно для экономики, находящейся под серьезными международными санкциями, потерявшей сразу несколько основных рынков сбыта.

А теперь давайте посмотрим, что на обратной стороне этого елочного украшения. Дело в том, что показатели эти были достигнуты во многом благодаря акции «стоп-цены», которую Лукашенко анонсировал в октябре 2022-го года и активно поддерживал на протяжении всего 2023 года.

Популистские решения позволили в краткосрочной перспективе выйти на феноменальные для белорусской экономики 2% инфляции в сентябре — абсолютный минимум за всю историю независимости страны.

Но, как и предупреждали все экономисты, очень скоро за красивую картинку пришлось дорого платить. Ценой стала угробленная свободная торговля, множество разоренных и ослабленных бизнесов.

Одумались ожидаемо поздно, безвозвратно похоронив несколько известных брендов, переживших турбулентный период введения санкций. Сейчас Лукашенко активно включает «заднюю», рассказывая, что его неправильно поняли и цены он замораживать не собирался. Но у нас память хорошая, мы помним, кто инициатор этих самоубийственных экспериментов.

Следующий показатель — рост ВВП, который судя по всем тенденциям будет равняться 4% (гарантировать мы не можем, но предположим с большой долей вероятности).

Хотим напомнить, что к этой цифре была привязана интересная история с главой правительства Романом Головченко, которого Лукашенко пугал увольнением в случае, если показатель роста ВВП окажется ниже 3,8%.

Судя по всему, уволить премьера по этой статье не смогут. Но уже сейчас видно, что проблема была не в ВВП, а в Головченко. Вопросов к нему возникает все больше, и, судя по всему, достижения на ниве роста валового внутреннего продукта его не спасут от падения.

Интрига с устойчивостью премьерского кресла, вероятно, разрешится в начале следующего года. Добавим к этому что рост ВВП все равно не смог перекрыть падение 2022 года («минус» 4,7%), а значит, мы не растем, а все еще выбираемся из глубокой ямы.

При этом, хоть еще и есть отрасли, на которых экономика выезжает (например, промышленность и торговля), рост в них замедляется и происходит в первую очередь за счет бюджетных инвестиций, в том числе — очередных российских кредитов.

В то же время, те отрасли, которые больше зависели от свободного рынка, неумолимо падают: некогда источники постоянной гордости — транспортная сфера и IT — чувствуют себя все хуже.

В золотовалютных резервах страны, по последним данным, аккумулировано порядка $8 млрд. Цифра не рекордная, но вполне достойная для нынешних реалий. Однако и здесь не обходится без «но».

ЗВП ценен в первую очередь как актив, которым можно незамедлительно воспользоваться в экстренном случае. Изучив же структуру сбережений белорусского правительства, мы увидим, что 1,4 млрд составляет выданная нашей стране СДР (валюта МВФ, которой на сегодняшний момент мы фактически не можем воспользоваться).

Половина запасов храниться в золоте — удобно для того, чтобы погрузить в самолет и улететь в невиданные дали, но проблематично, если надо срочно перевести золото в живые деньги в случае, когда надо решительно и быстро действовать, спасая экономику.

А спасать ее, вероятно, придется. В следующем году свободные деньги понадобятся для того, чтобы балансировать проблемы во внешней торговле, которые нарисовались уже сейчас и будут усугубляться в следующем году.

Здесь мы плавно переходим к следующему показателю — доля России во внешней торговле достигла 60%. С начала войны мы потеряли рынки Европы, украинский рынок, и в качестве компенсации им переориентировались на восточного соседа или направления, которые расходятся от него дальше.

На первый взгляд это позволило отчасти компенсировать громадные потери. Но при этом мы уже сейчас тотально привязаны к партнеру, которого стремится экономически уничтожить коалиция ведущих стран мира.

И этот процесс, скорее всего, будет длиться десятилетиями, даже после того, как война закончится. С таким же успехом можно было бы, спасаясь в море, приковать свое небольшое суденышко надежным стальным тросом к огромному лайнеру, в борту которого несколько больших пробоин, в которые широким потоком вливается вода.

На следующем шарике мы видим безработицу 3%, высчитанную по международной методологии. Учитывая, что в соседней Польше в этом году безработица более 5%, а Литве — более 6%, это очень хороший показатель.

Но если задаться вопросом, откуда корни такой красивой статистики, станет понятно, что в стране дефицит специалистов во многих областях. А все потому, что образованные, конкурентноспособные, мотивированные люди бегут из Беларуси в масштабах, которые без преувеличения можно назвать ужасающими.

Причем бегут не только в страны Евросоюза, но даже в соседнюю Россию, в которой сейчас резко возрос спрос на специалистов, которых не заберут в армию во время ближайшей облавы.

Наложите на это демографическую Марианскую впадину, в которую погружается страна (дно будет нащупано, судя по всему, нескоро). И станет понятно, что поводов для радости на рынке труда совсем немного.

Идем дальше. Средняя заработная плата в Беларуси достигла $600 — сакральное «попятьсот», к которому шли десятилетиями, выполнено и перевыполнено. Но, во-первых, стоит помнить, что это уже далеко не те $500, которые были 20 или даже 10 лет назад (вспомните, сколько тогда в долларах стоила путевка в Турцию или иномарка).

В итоге получается, что «пошестьсот» сейчас даже меньше, чем «попятьсот» тогда. А во-вторых, заметьте, что в правительстве уже давно перестали сравнивать беларусские экономические реалии простого человека с теми, что существуют сейчас в Литве или Польше. Стремиться к ним уже просто нереально.

В заключение вспомним про курс доллара по 3,2 рубля. Это самое слабое достижение. Напомним, что в начале года курс был меньше 2,7.

И судя по всему, с такими экономическими партнерами, как Россия, уже в скором времени нас ждут захватывающие американские горки, движение по которым будет, к несчастью, все больше вверх. Особенно после того, как в России пройдут выборы.

Вот такие, немного печальные итоги. Много красивых цифр, но ни одна из них не может искренне нас порадовать. Поэтому пожелать вам хочется в Новом году терпения, удачи и понимания, что далеко не все, что нам говорит пропаганда, имеет отношение к реальности. Горькая правда отрезвляет и мотивирует к действиям, которые обязательно изменят вашу жизнь к лучшему.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».