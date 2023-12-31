У Шойгу признались в атаке на Харьков и озвучили безумную версию 4 31.12.2023, 15:14

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В ГУР ответили на бред Минобороны РФ.

Российские оккупанты атаковали Харьков «в ответ на обстрел Белгорода», в котором страна-агрессор Россия обвиняет Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

В Минобороны утверждают, что ракетным ударом по отелю Kharkiv Palace было якобы «уничтожено представителей ГУР и ВСУ, которые принимали непосредственное участие в планировании и выполнении теракта в Белгороде».

В ведомстве также выдумали, что в отеле якобы находились до 200 иностранных наемников, которых «планировали привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ».

Кроме того, россияне солгали, что во время ракетного удара были якобы ликвидированы представители СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения Кракен, которые «осуществляли подготовку диверсий на РФ».

В свою очередь, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что это очередной болезненный бред террористического режима.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что ни один сотрудник ведомства при обстрелах Харькова не пострадал. Об этом он заявил в комментарии журналистам УП.

Стоит отметить, что целью российских террористов в Харькове стала гостиница, жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Однако путинские террористы в привычной для себя манере нагло соврали, что «поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков».

По словам Юсова, во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны и ни один боец спецподразделения ГУР МО «Кракен» не пострадал. Он подчеркнул, что целью оккупантов в очередной раз стали гражданские, а не военные объекты.

«Это постоянная практика РФ и ее террористических ракетных ударов, которые направлены именно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Все остальные заявления о мнимых поражениях представителей ГУР МОУ – очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что безусловно они понесут наказание», – сказал Юсов.

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