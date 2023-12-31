Елка в стакане: как приготовить необычный коктейль для новогоднего стола 31.12.2023, 15:18

Гости будут в восторге.

Если вы хотите удивить гостей на Новый год или просто оригинально украсить стол для своей семьи - самое простое решение сделать вирусные «елки» из маленьких веточек розмарина или как их еще называют Snow Globe Cocktail, пишет tsn.ua.

Свое название такой декор стаканов получил из-за того, что напоминает снежный шар. Воплотить в жизнь эту идею очень просто. Вам понадобится:

розмарин

прозрачные небольшие стаканы (желательно полукруглые)

вода

Для того чтобы сделать елки в стакане:

Просто налейте на дно сухого стакана немного воды, воткните туда веточки розмарина и поставьте в морозильную камеру. Через несколько часов украшение готово!

Подавать в таких стаканах можно любые прозрачные напитки: газированную воду, шампанское или просекко. Пузырьки в напитках будут создавать тот самый эффект снежного шара.

Также край стакана можно смазать, например, цитрусовыми, а затем окунуть в соль или сахар. Такой трюк добавит стаканам еще и иллюзию снега.

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