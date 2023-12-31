В России внезапно умер известный пропагандист Соколов 13 31.12.2023, 15:23

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Максим Соколов

Через три дня после написания агрессивной статьи против Украины.

В России в возрасте 64 лет скончался пропагандист Максим Соколов, раннее призывавший «не жалеть украинцев» и «принудить Украину к капитуляции». О его гибели сообщила супруга, передает dialog.ua.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале также выступила с заявлением, подтвердив смерть.

По ее словам, для российской пропаганды смерть Соколова стала «большой потерей».

По словам жены Соколова, пропагандист скончался внезапно, причины смерти уточняются.

В последние годы он активно работал на кремлевские СМИ и поддерживал политику Путина.

Соколов также поддержал вторжение российской армии в Украину, а всего 3 дня назад, 28 декабря, написал статью с призывами «не жалеть украинцев» и «принудить Украину к капитуляции».

«Ненависть и злоба российских пропаганадистов убивает их самих», - отметил в своем Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

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