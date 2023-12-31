В России внезапно умер известный пропагандист Соколов

В России внезапно умер известный пропагандист Соколов13
- 31.12.2023, 15:23
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Через три дня после написания агрессивной статьи против Украины.
В России в возрасте 64 лет скончался пропагандист Максим Соколов, раннее призывавший «не жалеть украинцев» и «принудить Украину к капитуляции». О его гибели сообщила супруга, передает dialog.ua.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале также выступила с заявлением, подтвердив смерть.
По ее словам, для российской пропаганды смерть Соколова стала «большой потерей».
По словам жены Соколова, пропагандист скончался внезапно, причины смерти уточняются.
В последние годы он активно работал на кремлевские СМИ и поддерживал политику Путина.
Соколов также поддержал вторжение российской армии в Украину, а всего 3 дня назад, 28 декабря, написал статью с призывами «не жалеть украинцев» и «принудить Украину к капитуляции».
«Ненависть и злоба российских пропаганадистов убивает их самих», - отметил в своем Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.