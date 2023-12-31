«Сигналил долго и упорно, но ему было все равно» 31.12.2023, 15:30

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Три ситуации на дорогах перед Новым годом, которые возмутили белорусских водителей.

Читатели «АвтоГродно» поделились тремя ситуациями, которые произошли на днях на дорогах Гродно и которые их возмутили.

Первая ситуация произошла на переулке Победы утром 27 декабря.

Читатель пишет: «Ехал с утра на переулке Победы, увидел, как человек начинает выходить на дорогу. Сначала подумал, что он хочет перейти дорогу, но мужчина пошел просто навстречу. Хорошо, что скорость была небольшой и не было встречных авто, которые в дождь ослепляют. Я сигналил долго и упорно, но ему было все равно. Он не отходил прям до упора. Пришлось уворачиваться и мне, и водителю позади. С виду так и не понял, был ли он пьян или что... но машин он не видел. Хочется показать, что на дороге может быть все что угодно».

Вторая ситуация тоже связана с пешеходом, тоже в темное время суток. На этот раз человек стал перебегать улицу Магистральную, уворачиваясь от автомобилей.

Третья ситуация – с улицы Горновых. Водитель внедорожника стал объезжать затор по встречной полосе через двойную сплошную.

Такие маневры в пробке возле «Табачки» происходят уже не первый раз. Они приводят к аварийным ситуациям с автомобилями, которые поворачивают на улицу Горновых с улицы Орджоникидзе.

– Ситуация опасная. Может быть кто-то отзовется из стоявших в пробке, у кого есть регистратор и видны номера нарушителя? А может сотрудники ГАИ смогут взять записи с камер наружного наблюдения? – обращается автор записи.

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