ЕС впервые утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии 31.12.2023, 15:41

Переговоры по поводу отмены оставшихся ограничений продолжатся в новом году.

Совет Евросоюза принял Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону. За решение проголосовали единогласно. С 31 марта 2024 года гражданам этих стран больше не нужно будет проходить паспортно-визовый контроль в аэропортах и морских портах, чтобы попасть в Шенгенскую зону. Однако на сухопутных границах он пока сохранится.

Переговоры по поводу отмены оставшихся ограничений продолжатся в новом году. Совет ЕС обещает урегулировать вопрос в разумные сроки.

Частичное принятие стран в Шенген было одобрено впервые в истории Евросоюза. В Еврокомиссии считают, что решение «будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма, а также дальнейшему укреплению внутреннего рынка».

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что этот шаг укрепляет позиции страны в ЕС, но «полное применение Шенгенского соглашения и устранение контроля на внутренних сухопутных границах» остается для властей «приоритетной целью».

Болгария намерена добиваться того же самого. «Мы не ощутим полного эффекта для экономики до тех пор, пока не будут открыты сухопутные границы», — пояснил глава Минфина страны Ассен Василев.

Болгария и Румыния вступили в Евросоюз в 2007 году, но не присоединились к Шенгенской зоне, куда входят 23 из 27 стран блока. Некоторые члены ЕС высказывались против снятия визовых ограничений для этих двух государств, ссылаясь на их неспособность бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также на возможные проблемы с обеспечением безопасности границ. Так, в 2022 году Австрия наложила вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, но в то же время дала «зеленый свет» Хорватии, хотя та вошла в ЕС на пять лет позже. В Вене объяснили свои возражения опасениями резкого роста нелегальной миграции.

Кроме того, против вступления Болгарии в Шенгенскую зону выступала Венгрия. Возражения были сняты в декабре 2023 года, после того как болгарские власти согласились отменить плату за транзит российского газа.

Свою озабоченность высказывали и Нидерланды, отмечая, что у Болгарии есть «нерешенные проблемы верховенства закона». После того как Румыния и Болгария договорились об усилении мер безопасности на границах и заручились поддержкой других стран ЕС, Австрия уступила, предложив поэтапное вступление в Шенгенскую зону. В декабре сняли возражения и Нидерланды.

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