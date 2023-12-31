По Путину нанесли огромный репутационный удар Telegram-канал «Сито Сократа»

31.12.2023, 16:01

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Белгородская неоднозначность.

От путинской захватнической войны против Украины всех адекватных людей просто выворачивает наизнанку. Мелкий подонок вместе со своими военными преступниками в погонах не располагает какими-либо приемлемыми решениями для выхода из созданной им катастрофической ситуации. Соответственно, им применяются на практике исключительно методы не избирательного террора с самыми тяжкими последствиями. От политических трудов в Кремле вряд ли имеет смысл ожидать чего-то позитивного, но каких-либо открытых протестных активностей в среде россиян пока не наблюдается, хотя часть военно-политической группировки РФ осознает масштабы скрытой антипутинской общественной прослойки и прощупывает возможности выступить против токсичного банкрота.

Сейчас кажется, что Путин всех переиграл и в марте 2024 года путем очередного фарса его снова пролонгируют на 6 лет, но похоже не все гладко. Терпеть больного на голову политикана становится все труднее, и наметились первые признаки подготовки устранения данного рудимента. Решающую роль здесь играют боевые действия против украинского народа.

Затяжная позиционная война и ставка на мясные штурмы ради захвата руин – свидетельства краха военной стратегии путинизма. Попытки исправить ситуацию новыми актами ракетного террора против украинских городов лишь усиливают за Путиным имидж главаря российского ХАМАСа. Массированные обстрелы 29 декабря Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Запорожья 158 ракетами и дронами привели к гибели 17 (по состоянию на утро 31 декабря уже 19 погибших – Ред.) человек лишь в одной украинской столице. Просто вопиющая трагедия, организованная российскими варварами. Десятки кремлевских пропагандистов на все лады расхваливали смертоносные "успехи" команды Шойгу, подтрунивая над идеей вынесения трагедии на рассмотрение Совбеза ООН. Типичное поведение российских фашистов и человеконенавистников.

Если проанализировать глубинные мотивы террора против Украины, то складывается ощущение, что идет работа над финальной дискредитацией Путина в глаза мирового сообщества, чтобы в какой-то момент слить изверга.

В эту концепцию вписываются неоднозначные события 30 декабря в Белгороде. Даже школьнику понятно, что террористические атаки по украинским городам вызовут ответную реакцию и акты возмездия с целью пресечь повторение подобного ужаса. Это обычная схема: действие – ответ на него. Потому в Минобороны РФ были готовы к такому сюжету, но по каким-то причинам в прямом смысле чуть ли не специально пропустили ответку.

Во-первых, в ГРУ и ФСБ мониторят ситуацию с военными передвижениями украинской стороны в приграничье, особенно в Харькове, который бесконечно кошмарят. Однако, в преддверии Нового года как-то специально ослабили бдительность на этом участке, прилегающем к Белгороду. Во-вторых, российское ПВО работает крайне криворуко. Основные средства защиты от ударов с воздуха брошены на Москву, тогда как в сопредельных с Украиной областях ситуация плачевна. Потому-то 30 декабря в Белгороде и погибли люди, ведь российская ПВО, как это уже бывало ранее, отработала по своим. В итоге более 20 погибших. Это огромный репутационный удар по Путину, который не способен защитить россиян, ведя агрессивную захватническую войну. Потому-то и в ООН на закидоны Небензи реакции – ноль.

Учитывая резонанс по Белгороду, когда каждая собака в России высказала свою озабоченность, Путин молчит. Конечно ему плевать на жизни каких-то нескольких граждан прифронтовой зоны, ведь он гроссмейстер большой геополитики. Но его внутренняя репутация под ударом, т.к. как однозначно видно: протектор страны из Путина никакой. Тогда зачем он вообще нужен?

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