Военные представили Зеленскому план на 2024 год 4 31.12.2023, 16:31

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Владимир Зеленский

Украина готовится к наращиванию военного производства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время итогового заседания ставки военные представили ему план действий на 2024 год. Кроме того, Зеленский сообщил, что заслушал доклады представителей военной и внешней разведки. Они, по словам украинского лидера, затрагивали военно-политические ожидания и возможные события в мире.

«Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и решения. Что мы сделали правильно, а что могли улучшить», – написал Зеленский в Telegram.

Кроме того, Зеленский отметил, что в наступающем 2024 году Украина готовится к наращиванию производства. Президент Украины ожидает, что следующий год станет годом многих глобальных решений и Киеву «нужно уметь повлиять на них – уметь достичь своих целей».

«Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами с 24 февраля и будут с нами в 24-м году», – подчеркнул Зеленский.

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