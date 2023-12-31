«А вот здесь уже обширное пространство для интерпретаций» 2 31.12.2023, 16:42

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Будут ли чиновники отвечать на звонки от белорусов?

Накануне Рождества правительство Беларуси внесло изменения в постановление «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Читатель сайта Charter97.org решил из любопытства посмотреть, какой же подарок так называемые власти приготовили белорусам:

— Сначала мелькнула наивная мысль о том, что, может, перед «дурыборами» усилят ответственность государственных служащих за невыполнение своих обязанностей и т.д. Чтобы немного задобрить людишек перед так называемым единым днем голосования, чтобы веселее идти на избирательные пункты.

Нет, напротив, увеличили список оснований, вследствие которых чиновники теперь могут прекращать разговор. Раньше это было возможно, когда собеседник, например, противно ругался, оскорблял. В этом была, по крайней мере, какая-то логика.

А теперь же разговор будет прерван, если чиновнику покажется, что целью звонка является «дискредитация Республики Беларусь, включая ее государственных органов и должностных лиц». А вот здесь уже обширное пространство для интерпретаций, особенно с учетом нынешней ситуации в стране.

В нашем доме недавно из-за какой-то аварии пропала горячая вода в батареях в половине здания. Жители сразу же начали звонить в соответствующие службы, где заверили, что все будет налажено в этот же день. На самом же деле ничего не наладилось ни в первый день, ни во второй, ни в третий... Только через неделю отопление было восстановлено, при этом обитатели дома ежедневно беспокоили коммунальную службу.

А если ты, сидя в своей холодной квартире, звонишь какому-то ответственному начальнику и говоришь, что в доме уже шестой день нет нормального отопления, дети болеют, то как это будет квалифицировано? Да легко можно представить, что твое обращение представят как попытку дискредитации государства и его ревностных чиновников. А если звонит несколько обеспокоенных жильцов с общей проблемой, то здесь легко усмотреть признаки предварительного заговора группы лиц.

Ну вот и целое экстремистское формирование! Ну тут уже может не только разговор завершиться, но и нахождение тех «жалобщиков-экстремистов» в их уютных квартирках.

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