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Американские вертолеты потопили лодки хуситов в Красном море

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  • 31.12.2023, 16:48
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Американские вертолеты потопили лодки хуситов в Красном море

В ответ на атаку на контейнеровоз.

Вертолеты военно-морских сил США уничтожили лодки йеменской вооруженной группировки хуситов после их попытки захватить контейнеровоз в Красном море.

Об этом сообщает BBC.

Четыре вооруженные лодки хуситов 31 декабря около 06:30 по йеменскому времени (06:30 по Минску) приблизились на 20 метров к контейнеровозу Maersk Hangzhou под флагом Сингапура, который управляется датской фирмой. Боевики пытались подняться на борт, чтобы захватить корабль.

Экипаж судна подал сигнал бедствия, а команда безопасности открыла ответный огонь.

На сигнал откликнулись вертолеты с американского авианосца Eisenhower и эсминца Gravely, находившихся неподалеку.

В ответ на обращение, хуситы с лодок открыли огонь по американским вертолетам. В Центральном командовании США заявили, что «открыли ответный огонь в порядке самообороны».

Там сообщили, что потопили три из четырех небольших лодок хуситов, а их экипаж погиб. Четвертая лодка покинула район.

В это время по американским кораблям также были выпущены две противокорабельные ракеты из районов, контролируемых хуситами. Ракеты уничтожили с эсминца Gravely.

Судно Maersk Hangzhou как сообщается, не имеет никаких повреждений и остается пригодным к плаванию.

Как пишет BBC, это была уже вторая атака на Maersk Hangzhou за последние 24 часа. До этого корабль в субботу, 30 декабря, обстреляли ракетами.

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