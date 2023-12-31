Си Цзиньпин в новогоднем обращении намекнул на возвращение Тайваня 1 31.12.2023, 17:35

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Глава КНР заявил, что «это неизбежно».

Лидер Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации в воскресенье, 31 декабря, заявил, что Китай «несомненно воссоединится».

Об этом пишет AFP со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Недавно Си говорил, что «воссоединение» Китая с Тайванем «неизбежно». Он заявил, что «в этом заключается главный национальный интерес, и этого желает народ».

В ноябре Си встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

The Independent со ссылкой на неназванного американского чиновника писало, что Си Цзиньпин сказал Байдену, что Китай не планирует нападать на Тайвань в «ближайшие годы» .

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