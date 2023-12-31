Как относятся к новогодним корпоративам белорусы? 31.12.2023, 17:59

Наиболее популярным ответом о предпочитаемом месте проведения мероприятия оказался ресторан.

Об участии в новогодних корпоративах сообщило 63 процента опрошенных белорусов. Причем большинство банкетов было проведено за счет компании.

В период с 8 по 20 декабря 2023 года портал Praca.by проводил исследование: «Каким должен быть новогодний корпоратив (и должен ли быть вообще)?». Его цель - узнать отношение людей в Беларуси к этому вопросу.

Методом исследования был выбран опрос, участие в котором приняли 1325 человек. Его результатами Praca.by поделилась с Thinktanks.by.

О проведении новогоднего корпоратива сообщило 63 процента опрошенных. 25,2 по поводу праздничного мероприятия ответило отрицательно, еще 11,8 процентов затруднилось ответить. При этом 57,5% респондентов сказали, что банкет будет за счет компании, 12,3% ответили, что за счет сотрудников, остальные 30,3% заявили о складчине.

На вопрос, для чего нужен новогодний корпоратив в первую очередь, большинство (27,2%) сообщило об улучшении коммуникации с сотрудниками других отделов или новичками. На втором месте по популярности (23,3%) был ответ о том, что это награда за хорошую работу, если все классно организовано и за счет компании. На третьей позиции (21,6%) оказался ответ о том, что новогодний корпоратив нужен для формирования командного духа и повышения лояльности. Из неожиданных, похоже, искренних ответов были «Чисто оттянуться на халяву» (2,4%) и «Приударить за кем-нибудь из сотрудников (1,2%).

Наиболее популярным ответом о предпочитаемом месте проведения мероприятия оказался ресторан. Так ответило 30,6% респондентов.

78,8% опрошенных также признались, что у них в компании можно не пойти на корпоратив без всяких последствий.

Главным в новогоднем коропоративе для большинства респондентов (62%) является возможность познакомиться и пообщаться с коллегами в нерабочей обстановке. На втором месте по популярности является интересная программа с конкурсами и музыкой (34,8%), а на третьем - хороший стол и качественные напитки (28,6%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».